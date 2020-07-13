Diego Perotti'nin babası konuştu: 'Evet, teklif var'

Fenerbahçe ile adı anılan Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, transfer iddialarıyla ilgili konuştu.



Hugo Perotti, "Diego'nun Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi var. Avrupa'dan iki tane teklifin olduğunu ve onu transfer etmeyi çok istediklerini biliyorum." açıklamasını yaptı.



"BOCA JUNIORS'TA OYNAMASI HAYALİM"



Kendisi de eski bir Boca Juniors oyuncusu olan Hugo Perotti, ünlü Arjantin kulübünün teklifinin olup olmadığına dair gelen soruya ise, "Boca Juniors teklif yaparsa, Diego oraya transfer olmayı ister. Bence, Bocalı taraftarlar da Diego'yu çok ister. Onun hayat boyu idolü Juan Roman Riquelme oldu. Juan Roman'ın kurduğu takımda olmayı kabul eder. Babası olarak onu bir gün Boca forması giymesi beni mutlu eder. Onun Boca ile Libertadores ile şampiyonluk kazanması hayalim. Umarım benim başarımı o da tekrar gerçekleştirir." ifadelerini kullandı.



BU SEZON 7 GOLE ETKİ



Kariyerinde yarım sezon Boca Juniors'ta kiralık oynayan Diego Perotti, 2016 yazında 9 milyon euro bonservis karşılığı Roma'ya transfer oldu. 31 yaşındaki Arjantin milli sol kanat oyuncusu, bu sezon 22 maçta toplam 1049 dakika süre (Maç Başı 47 dakika) aldı ve 4 gol atıp 3 asist yaptı.



