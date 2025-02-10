Haber Tarihi: 10 Şubat 2025 16:26 - Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 16:26

Derbi ne zaman? 2025 GS - FB derbi maçı ne zaman?

2025 GS - FB derbi maçı ne zaman? Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 2025 yılında da futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan bu önemli karşılaşmanın tarihi ve detayları netleşti.

Derbi ne zaman? 2025 GS - FB derbi maçı ne zaman?
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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman 2025, sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonun artık belli olacağı derbinin detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…

2025 Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 sezonu fikstürüne göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak. Bu kritik maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Derbi Öncesi Takımların Durumu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde, her iki takım da derbi öncesi önemli maçlara çıkacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi öncesindeki fikstürü şu şekildedir:
Galatasaray'ın Derbi Öncesi Maçları:
HaftaTarihRakipStat
21 26 Ocak 2025 Hatayspor Deplasman
22 2 Şubat 2025 Konyaspor Ev Sahibi
23 9 Şubat 2025 Gaziantep FK Deplasman
24 16 Şubat 2025 Adana Demirspor Ev Sahibi
Fenerbahçe'nin Derbi Öncesi Maçları:

HaftaTarihRakipStat
21 26 Ocak 2025 Adana Demirspor Deplasman
22 2 Şubat 2025 Göztepe Ev Sahibi
23 9 Şubat 2025 Çaykur Rizespor Ev Sahibi
24 16 Şubat 2025 Alanyaspor Deplasman
Her iki takım da derbi öncesi zorlu maçlara çıkacak ve bu karşılaşmalardan alacakları sonuçlar, derbiye moralli veya baskı altında çıkmalarını etkileyecektir

Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

1. 2025 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?

Derbi, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak.

2. Maç hangi stadyumda oynanacak?

Karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

3. Maçın saati belli oldu mu?

Maçın başlama saati henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler için kulüplerin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.

4. Biletler ne zaman satışa çıkacak?

Bilet satış tarihleri ve detayları, kulüplerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

5. Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Maçın yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Güncel yayın bilgileri için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.


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