Derbi ne zaman? 2025 GS - FB derbi maçı ne zaman?

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Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman 2025, sorusu sporseverler tarafından merak ediliyor. Şampiyonun artık belli olacağı derbinin detayları merak ediliyor. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin detaylar…2025 Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2024-2025 sezonu fikstürüne göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak. Bu kritik maç, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.Derbi Öncesi Takımların Durumu
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde, her iki takım da derbi öncesi önemli maçlara çıkacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi öncesindeki fikstürü şu şekildedir: Galatasaray'ın Derbi Öncesi Maçları:
Fenerbahçe'nin Derbi Öncesi Maçları:
|Hafta
|Tarih
|Rakip
|Stat
|21
|26 Ocak 2025
|Hatayspor
|Deplasman
|22
|2 Şubat 2025
|Konyaspor
|Ev Sahibi
|23
|9 Şubat 2025
|Gaziantep FK
|Deplasman
|24
|16 Şubat 2025
|Adana Demirspor
|Ev Sahibi
|Hafta
|Tarih
|Rakip
|Stat
|21
|26 Ocak 2025
|Adana Demirspor
|Deplasman
|22
|2 Şubat 2025
|Göztepe
|Ev Sahibi
|23
|9 Şubat 2025
|Çaykur Rizespor
|Ev Sahibi
|24
|16 Şubat 2025
|Alanyaspor
|Deplasman
Her iki takım da derbi öncesi zorlu maçlara çıkacak ve bu karşılaşmalardan alacakları sonuçlar, derbiye moralli veya baskı altında çıkmalarını etkileyecektir Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)
1. 2025 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak?Derbi, 23 Şubat 2025 Pazar günü oynanacak.2. Maç hangi stadyumda oynanacak?Karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.3. Maçın saati belli oldu mu?Maçın başlama saati henüz açıklanmadı. Güncel bilgiler için kulüplerin resmi duyurularını takip edebilirsiniz.4. Biletler ne zaman satışa çıkacak?Bilet satış tarihleri ve detayları, kulüplerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.5. Maç hangi kanalda yayınlanacak?Maçın yayın bilgileri henüz açıklanmadı. Güncel yayın bilgileri için resmi duyuruları takip edebilirsiniz.
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