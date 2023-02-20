Deprem bölgesinde elektrik, doğal gaz ve su faturası ödenecek mi? Ücretsiz (bedava) mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
İskenderun Teknik Üniversitesindeki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Mobil Koordinasyon Merkezi önünde açıklama yaptı.
Akaryakıtla ilgili arz ve rafineri tarafında herhangi bir sorunun söz konusu olmadığını ve stokların yeterli olduğunu kaydeden Dönmez, "Büyük oranda zaten bu sorunlar çözüldü. Bu bölgede yaklaşık 1850 civarında akaryakıt istasyonumuz vardı. Bunlardan 300 tanesi depremde etkilendi. Yani hizmet veremez hale de gelmiş oldu. Ama diğer akaryakıt istasyonlarımızdan bu hizmeti sürdürüyoruz." diye konuştu
Dönmez, vatandaşın doğal gaz ve elektrik faturalarının tahsilatı konusunda sorular yönelttiğine işaret ederek, "Tabii olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Doğal olarak bu faturaların tahsilatını da erteliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakanlık 9 bin 790 personelle arama kurtarma çalışmalarına katılıyor
Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına da değinen Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile özel sektöre ait madencilik şirketlerinden 8 bin 900'den fazla madencinin arama kurtarma faaliyetleri için deprem bölgelerine intikal ettiğini söyledi.
Dönmez, madencilerin arama kurtarma konusunda tecrübeli olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışanlarımız şu anda insanlarımızı enkaz altından kurtarmak için büyük bir gayret ve çaba göstererek çalışmalarına devam ediyor. Madencilik sektörünün yanı sıra TTK ve Türkiye Petrolleri gibi kurumlarımızdan da yaklaşık 880 civarında personelimiz bu arama çalışmalarına devam ediyor. Bakanlığımızın ilgili kuruluşları ve özel sektörle birlikte 9 bin 790 arama kurtarma çalışmalarına destek veren çalışanımız var." ifadelerini kullandı.
Bölgedeki yardım çalışmalarına ilişkin Dönmez, şunları kaydetti:
"Bölgeye ülkemizin dört bir tarafından yardım geliyor. Milletimiz bu zor zamanları atlatmak için muazzam bir birlik ve beraberlik örneği gösteriyor. Yardımlara ilişkin 2 husus çok önemli: Birincisi yardımları tabii bir zamana yaymamız ve planlı, programlı şekilde yapmamız gerekiyor. Bu açıdan özellikle yardım göndermek isteyen vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza AFAD'la koordineli bir şekilde çalışmalarını öneriyoruz."
KAYMAKAMLIK İLE EV SAHİBİ ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANACAK Evini Bedelsiz Olarak Depremzedelere Açanlar:
Boş/kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süre ile açanların başvurusu alınır. Başvurular, evin bulunduğu ilçenin Kaymakamlığı tarafından yerinde incelenir.
Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Ödünç Sözleşmesi' imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir. Evini İndirimli Bedelle Kiraya Verenler:
Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için 1 yıllığına kiraya vermek isteyenlerin başvuru alınır. İstenen kira bedeli, evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olması beklenir. Kaymakamlıklar evin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu yerinde teyit eder.
Kaymakamlığın uygun bulduğu evler Kampanyaya dahil edilir. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 'Kira Sözleşmesi' imzalanır. Belirlenen depremzede aile eve Kaymakamlık tarafından yerleştirilir. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanır. Nakdi Kira Yardımı Yapmak İsteyenler:
Depremzede ailelerin kullanımı için evi ile kampanyaya katılmayan vatandaşlarımız, nakdi kira desteğinde bulunabilir. Bu destekler, bu kampanya kapsamında 'indirimli olarak kiralanacak' evlerin ödemelerinde kullanılır. Kampanyaya Katılım İçin Evin Tahsis Süresi:
Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhüt ile kampanyaya katılabilirler. İsterlerse bu süreyi 12 aya kadar uzatabilirler. Evini indirimli bir bedelle kiraya vermek isteyenlerin ise standart 1 yıl süre ile evlerini açmaları gerekmektedir. DEPREMZEDELER NASIL BELİRLENECEK?
Kampanya kapsamına dahil edilen evlere yerleştirilecek depremzede aileler AFAD ve İçişleri Bakanlığı birimleri tarafından belirlenir. Evlere yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunan vb. dezavantajlı bireylerin bulunduğu aileler ile depremde aile fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecektir.
EVİN FATURALARINI KİM ÖDEYECEK?
Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğalgaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecektir. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacaktır.
EVE VEYA EVDEKİ EŞYALARA BİR ZARAR GELİRSE?
Depremzede ailelerin kullanımları nedeniyle evde veya evdeki eşyalarda bir zarar oluşması ihtimaline karşın Türkiye Sigorta bir güvence sunmaktadır. Depremzedelerin kullanımına bedelsiz veya kiralama yoluyla açılan evler, Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası kapsamına alınmaktadır. Sigorta primleri Türkiye Sigorta tarafından karşılanmaktadır. KAMPANYA PAYDAŞLARI KİMLER?
Türkiye'nin en büyük emlak listeleme platformlarından üçü kampanyaya destek olmaktadır. emlakjet.com
, hepsiemlak.com
, sahibinden.com
. Bu platformlar, sahip oldukları büyük müşteri havuzlarını bu kampanyaya yönlendirmektedir.
Evini depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan başvuru formu dolduracak kampanyaya katılabilmektedir. Bu platformlarda doldurulan başvuru formları, kurulan entegrasyon ile İçişleri Bakanlığı'nın sistemlerine iletilmektedir.
Kampanya hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler için bir web sitesi hazırlanmıştır: www.evimyuvanolsun.org
Bu sitede, uygulama süreç akışları ile kural ve koşullarına dair ayrıntılı bilgi yer almaktadır.
Ayrıca, nakdi kira yardımında bulunmak isteyenler için gerekli yönlendirme de bu platformda yapılmaktadır.