Deniz Ülke Arıboğan boşandı mı, neden boşandı?

Akademisyen Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ile eski TFF Genel Sekreteri Lütfi Arıboğan boşandı. 36 yıllık evliliklerine nokta koyan çiftin şiddetli geçimsizlik yüzünden yollarını ayırdıkları öğrenildi. Uzun yıllardır sürdürdükleri beraberliklerine nokta koyan çiftin Sena ve Ahmet isimli iki çocukları bulunuyor. Çiftin kızları Sena Arıboğan geçtiğimiz yıl evlenmişti.

Çiftin bir süre önce ayrılık kararı aldıkları ve bu kararın ardından Lütfi Arıboğan'ın evi terk ettiği öğrenildi. Çiftin geçen hafta tek celsede boşandıkları belirtildi.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, MİT eski daire başkanı istihbaratçı Mahir Kaynak'ın kızı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasının ardından İskoçya'da bulunan St. Andrews Üniversitesi'nde Uluslararası Güvenlik Okulu'nu tamamladı. İstanbul Üniversitesi ile başlayan akademik kariyerini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde devam etti. Halen akademik çalışmalarına Üsküdar Üniversitesi'nde sürdürüyor. 'Küresel Sorunlar Platformu' danışma kurulu üyesi olarak görev yapan Arıboğan'ın sekiz kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

A Milli Basketbol takımı formasını en çok giyen isim olan Lütfi Arıboğan ise spor dünyasının önemli isimlerinden biri. 2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF Genel Sekreterliği'ne getirildi. Sonraki TFF başkanları Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde, Ocak 2012'ye kadar değişik görevler aldı. Galatasaray Sportif A..Ş. Genel Müdürlüğü görevini de sürdüren Arıboğan 2014 yılında bu görevinden ayrıldı. Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığı da yaptı.