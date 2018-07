'un yıldızı, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Bir birinden önemli açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan transfer söylentilerine de son noktayı koydu. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la yeni bir sayfa açıklarının altını çizen Deniz, yeni sezonda daha iyi olacağını da söyledi. İşte'ün açıklamaları;Çok iyi bir sezon geçirdik. Özellikle başlangıcımız çok iyi oldu. Top sürekli bizdeydi oynamak istediğimiz oyunu sergiledik. Pozisyonlar yaratarak iyi bir takım olduğumuz ortaya koyduk. Ayrıca taraftarlarımızla beraberdik. İyi işlere imza attık. Bize çok destek verdiler. Sezonun ilk yarısında onların desteğiyle evimizde yenilmedik. İkinci yarıda ise rahatlama vardı. 30 puanı almış takımdık. Hem rakipler bize biraz daha fazla odaklandı. Biz de biraz daha rahattık. İkinci yarı o yüzden kötü geçti. Sezon başında size bu kadar puan verelim deseler hepimiz kabul ederdik. Bizde beklemiyorduk bu kadar iyi bir çıkış yapmayı. Bunlar futbolda oluyor ama. İlk 5 maçı kazanınca sonraki 5 maçı kazanacaksın diye bir şey yok. İkinci yarı daha iyi olabilirdi ama olmadı.Sumudia bizim adımıza iyi işlere imza attı. Bizi bir tık daha üst seviyeye çıkardı. Özgüven haricinde düşmemek için oynayan takım ortalarda oynadı onun sayesinde. Şimdi onun sayesinde hedefimize yürüyeceğiz. Ona teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir hoca. Ne yazık ki ayrıldı ama Ertuğrul Sağlam gibi bir hocamız geldi. Az çok beraber çalıştık. Taktiksel açıdan, hocalığı açısından inanılmaz bilinçli. Futbolu bilen bir hoca. Güzel işlere imza atmış. Bursa'yı şampiyon yaptı. Kayseri'ye hazır bir takım bıraktı zamanında. Hem isim, hem hocalığı, hem de adamlığı olarak Kayserispor'a yakışan bir hoca. Bizim için artıları var. İnşallah Ertuğrul hocayla birlikte güzel işlere imza atarız.En önemli hedef her zamanki gibi güzel futbol oynayarak stadı doldurmak ve taraftarımızla birlikte evimizdeki her maçı kazanmak. En önemlisi bence bu. Adım adım gitmiştik geçen senede. İkinci yarıda Avrupa Avrupa dendi çok ileriye bakmaya başladık. Ama maç maç bakmak lazım. Avrupa dedikçe taraftarın beklentisi oluyor. Baskı oluyor. Kayserispor taraftarı büyük bir camia. Geçen sezon 25 bin kişinin önünde oynadık. Yeni transferlerimizle birlikte daha güçlü olacağız. İnşallah yukarıları kovalarız.Geçen sene 9 gol, 7 asistle oynadım. Herkesin beklentisi daha fazlaydı. Benim hedefim de fazlaydı. Herkesin beklentisinin farkındayım ama futbolda her şey planladığınız gibi olmuyor. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Daha iyi döndüm. Bu sezon daha iyi geçsin. Burada önemli olan Kayserispor. Takım iyi olduktan sonra ben de iyi olurum. Kötü günde ben iyiydim. İyi günde ben daha iyi olurum. Burada 15 gol atacağım demem doğru olmaz. Ama benim işim gol attırmak. İnşallah sakatsız, kazasız, belasız bir sezon geçirip, daha iyi yerlere geliriz.Herkesin hedefi var. Büyük takımı kim istemez. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'de oynamak kim istemez. Ben burada bir sezon daha yüksek sayılarda gol attığımda bir kulüp gelecek. Ayrıca kulübün gelmesinden hariç ödenecek para var. Bir tek benim isteğim yok, kulübünde isteği var. Bunların hepsi uyarsa olur bu iş.Dört büyüklerden birinin şampiyon olacağını biliyordum. Ama kimin olacağını tabii ki bilemiyorsunuz. Başakşehir'in şampiyon olamamasında taraftar olayı etkilidir bence.Bence güzel Hata sayısı düşecek. Hakemlere daha güven olacak. Hakemler hata yapamayacaklar. Daha iyi olacak. Hakemler konusunda şikayetim yok. Bazı maçlarda hafiften bir tarafta doğru çekiyorlar ama genel anlamda iyilerdi hakemler geçen sezon. Maçtan maça hakemlerin performansı değişiyor. Kabul etmek lazım. Futbol hatasız olmaz.Sağ olsun Fatih Hoca beni çağırdı ve oynattı. Ardından Lucescu oynattı. Milli takım her oyuncunun rüyasıdır. Herkese nasip olmaz. Oraya gittiğim için çok mutluyum. Onun için kendi kulübümüzde rahat olmamız lazım. Evimiz olarak görmemiz lazım. Kayserispor'da en uzun süre forma giyen benim. Artık kendimi Kayseri halkından biri olarak görüyorum. İki sene daha sözleşmem var. Başkanın çok güzel sözü var. 10 milyon euroyu getiren Deniz'i alır diye. Benim de düşüncem bu. Elbette herkesin hedefi var. Herkes gitmek ister. Ama kulübün menfaati için uyarsa olur. Yoksa kimse gelip beni bedavaya alacak gibi bir durum şimdilik yok. Kayserispor'da mutluyum. Beni bilen biliyor.