Haber Tarihi: 25 Ağustos 2024 13:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 13:05

Deneme sınavları yasaklandı mı, neden yasaklandı?

Milli Eğitim Bakanlığı deneme sınavları ile ilgili yeni bir karar aldı. Öğrenciler ülke genelinden birçok öğrencinin katıldığı resmi sınavlar öncesinde son durumlarını görebilmek amacıyla dönem dönem okullarda deneme sınavlarına katılıyordu. Peki, deneme sınavı yasaklandı mı? Okullarda deneme sınavı kaldırıldı mı?

Deneme sınavları yasaklandı mı, neden yasaklandı?
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Milli Eğitim Bakanlığı, deneme sınavlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Öğrencilerin, büyük sınavlar öncesinde seviyelerini ölçmek için katıldıkları bu sınavlar artık okullarda uygulanmayacak. Peki, bu karar ne anlama geliyor? Deneme sınavları tamamen kaldırıldı mı? İşte detaylar...


DENEME SINAVLARI YASAKLANDI MI? 

Son günlerde deneme sınavlarının kaldırıldığına dair iddialar gündeme geldi. YKS, LGS ve benzeri önemli sınavlar öncesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen deneme sınavlarıyla durumlarını görme fırsatı buluyordu. Ancak bu sınavlar artık tarihe mi karışıyor? Konuya ilişkin ayrıntılar şu şekilde...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçirmek üzere yeni bir genelge yayımladı. Bu model, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen kapsamlı bir eğitim anlayışı sunuyor.

Bakanlık, okullarda lise seviyesine kadar deneme sınavı yapılmasını yasakladı. Bu karar, öğrencilerin erken yaşta sınav yarışına girmesini ve sınav kaygısının önlenmesini amaçlıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için yayımlanan genelgede, yeni müfredatın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun olarak süreç odaklı ve geliştirici bir yaklaşımla yürütüleceği belirtildi. Bu doğrultuda, öğrencilerin akademik başarılarına göre sıralanmasını ve bir yarış ortamına sokulmasını önlemek adına, il, ilçe ve okul genelinde sınavlar yapılmayacak.
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