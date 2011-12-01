Delonte West'e, Mark Cuban yardım elini uzattı!

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın, evsiz kalan eski NBA oyuncusu Delonte West'i Dallas'taki bir benzin istasyonundan aldığı ve hayatını düzene sokmasına yardımcı olmaya çalıştığı açıklandı.



West'e yakın kaynakların, TMZ'ye, ailesinin ve arkadaşlarının West'i bir uyuşturucu rehabilitasyon tesisine götürmeye çalıştığını ve Cuban'ın da tedavisinin bedelini karşılamayı teklif ettiğini söyledikleri belirtildi.



Cuban, son yıllarda NBA kariyeri boyunca bipolar bozukluk tanısı olan West'e yardım etmeye çalışan, NBA'de yer alan birkaç kişiden biri.



Cuban, geçtiğimiz hafta West'in Dallas'taki bir kavşak noktasında dilencilik yaparken görüldüğü fotoğrafların ardından, bu çabalarını tekrarlamış oldu.



37 yaşındaki West, dört takımda forma giydiği sekiz NBA sezonu boyunca maç başına 9.7 sayı ve 3.6 asist ortalamaları yakalamış ve en son 2011-12 sezonunda Mavericks forması giymişti.



