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De'Aaron Fox, Kings'den 163 milyon dolarlık maksimum kontrat aldı!

Sacramento Kings'in genç yıldızı De'Aaron Fox, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, beş yıllığı 163 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme uzatmasını imzalamayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in genç yıldızı De'Aaron Fox, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, beş yıllığı 163 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme uzatmasını imzalamayı kabul etti.

Fox, sözleşmesinde her sene şu şekilde para kazanacak:

2021-22: 28.1 milyon dolar
2022-23: 30.4 milyon dolar
2023-24: 32.6 milyon dolar
2024-25: 34.8 milyon dolar
2025-26: 37.1 milyon dolar

(Kaynak: ESPN'den Bobby Marks)

Marks'a göre Fox'ın sözleşmesi, All-NBA ilk kadrosuna seçilirse, tam supermax değerine ulaşabilir. Kentucky çıkışlı oyuncu, bir All-NBA ikinci kadrosuna seçilirse toplamda 183 milyon dolar, üçüncü kadrosuna seçilirse ise 170 milyon dolar kazanacak.

22 yaşındaki oyuncu, önceki sezon %48 şut isabetiyle kariyerinin en yükseği olan 21.1 sayı ortalamasının yanı sıra, 6.8 asist ve 1.5 top çalma istatistikleri tutturmuştu. Fox, 2017 NBA Draftı'nda Kings'in kendisini 5'inci sırada seçmesinden bu yana, ligin en iyi genç guardlarından biri olarak ortaya çıkmıştı.

Fox ve backcourt'taki saha arkadaşı Buddy Hield, 2023-24 sezonu sonuna kadar kontrat altındalar.


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