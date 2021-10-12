Danimarka yine gol yemedi ve Dünya Kupası biletini kaptı

Danimarka sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek Almanya'nın ardından 2022 Dünya Kupası bileti alan 2. takım oldu.

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Danimarka yine gol yemedi ve Dünya Kupası biletini kaptı
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12 Ekim 2021 23:56
Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, sahasında Avusturya'yı konuk etti.

Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Danimarka 1-0 kazanarak 2022 Dünya Kupası bileti almayı garantiledi.

Karşılaşmada Danimarka'nın tek golünü 53. dakikada Maehle kaydederken İskandinav ekibi elemelerde çıktığı 8. maçta da kalesini gole kapattı.

Dünya Kupası elemelerinde ilk 8 maçını da kazanıp gol yemeyen tarihteki ilk ve tek takım Danimarka oldu.


Danimarka grupta oynadığı 8 maçın ardından 24 puana yükselirken Avusturya ise 10 puanda kaldı.


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