Danimarka yine gol yemedi ve Dünya Kupası biletini kaptı

Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, sahasında Avusturya'yı konuk etti.



Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Danimarka 1-0 kazanarak 2022 Dünya Kupası bileti almayı garantiledi.



Karşılaşmada Danimarka'nın tek golünü 53. dakikada Maehle kaydederken İskandinav ekibi elemelerde çıktığı 8. maçta da kalesini gole kapattı.



Dünya Kupası elemelerinde ilk 8 maçını da kazanıp gol yemeyen tarihteki ilk ve tek takım Danimarka oldu.





Danimarka grupta oynadığı 8 maçın ardından 24 puana yükselirken Avusturya ise 10 puanda kaldı.



