Danimarka, 9 kişi kalan rakibini rahat geçti!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Danimarka, İsviçre'yi 2-0 mağlup etti.

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Danimarka, 9 kişi kalan rakibini rahat geçti!
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05 Eylül 2024 23:48
UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Danimarka, İsviçre ile karşılaştı. Parken'de oynanan mücadeleyi Danimarka 2-0 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.

İsviçre'de 52. dakikada Nico Elvedi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 87. dakikada ise İsviçre, Granit Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de başladı ve 81 dakikada sahada kaldı.

Danimarka bir sonraki maçta Sırbistan ile evinde karşılaşacak. İsviçre ise İspanya ile oynayacak.

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