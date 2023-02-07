Haber Tarihi: 07 Şubat 2023 17:05 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 17:05

Crush sendromu nedir, neden olur? Crush sendromu tedavisi nedir?

Crush sendromu nedir, neden olur sorusu merak ediliyor. Crush sendromu, insanların yaşadığı kalıcı ve ciddi yapısal hasarların sonucu olarak oluşan bir durumdur. Bu durum, deprem sonrası çok fazla ağırlık ya da basınç altında kalma,, ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkar. Belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozu vardır. Crush sendromu, insanların yaşadığı ağrı, şok veya ölüm gibi ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Peki Crush sendromu nasıl oluşur, nasıl tedavi edilir? Crush sendromu belirtileri neler? İşte soruların cevapları.

Crush sendromu nedir, neden olur? Crush sendromu tedavisi nedir?
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Türkiye deprem acısıyla mücadelesini sürdürüyor. Depremde can kaybı ve yaralı sayısı artarken deprem sonrasında can kaybına neden olan crush sendromu ise merak edildi. Crush sendromu vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Deprem sonrasında can kaybına neden olan crush sendromu sendromu nedir, ne demek? Crush sendromu tedavisi nasıl yapılır? Crush sendromunun belirtileri nelerdir?
CRUSH SENDROMU NEDİR?

Crush sendromu, basınç altındaki yapıların parçalanması sırasında ortaya çıkan çok fazla ağırlık sonucu oluşur. Bu basınç, insanların vücutlarındaki dokuların çatlamasına veya bozulmasına neden olabilir. Bu durum, özellikle insanların bacakları veya ayaklarında ciddi yapısal hasarlar meydana gelebilir.
Crush sendromu, acil durum tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur. Crush sendromu oluştuğunda, hastalar ağrı, şok veya ölüm gibi ciddi sonuçlarla karşılaşabilir. Crush sendromu, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması veya çatlaması sonucu oluşan ağrı ve şokun yanı sıra, vücudun su kaybı ve elektrolit dengesinin bozulması gibi diğer problemler de meydana gelebilir.

CRUSH SENDROMU BELİRTİLERİ NELER?

Ağrı: Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu oluşan ağrı ciddi olabilir.
Şok: Crush sendromu, insanların vücutlarındaki dokuların çatlaması sonucu oluşan su kaybı ve elektrolit dengesinin bozulması gibi nedenlerle şok durumlarına neden olabilir.
Kanamalar: Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu kanamalar meydana gelebilir.
Nefes darlığı: Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu oluşan nefes darlığı meydana gelebilir.
Titreme: Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu oluşan titreme veya kas spazmları meydana gelebilir.
Solunum problemleri: Crush sendromu oluştuğunda, hastaların vücutlarındaki dokuların bozulması sonucu oluşan solunum problemleri meydana gelebilir.

CRUSH SENDROMU TEDAVİSİ 

Crush Sendromunun genel ve böbrekler üzerine olumsuz etkilerini önlemek için çok erken ve hızlı davranmak gerekir.

Crush sendromunda ilk başvurulan yöntem kandaki sıvı oranını arttırmaktır (saatte 1 litre hızla). Potasyum değerinin düşürülmesi ve fasiotomi yaygın bir tedavi yöntemidir. Diyaliz ise diğerlerine göre daha az yaygın bir tedavidir.

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