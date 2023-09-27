Haber Tarihi: 27 Eylül 2023 12:26 - Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 12:26

ÇİMSA ne zaman bölünecek, bedelsiz ne zaman 2023?

Türkiye'nin önde gelen firmalarından Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., bedelsiz sermaye artırımı için karar aldı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yapılan açıklamada, bedelsiz oranının %600 olduğunu duyurdu. Peki, ÇİMSA ne zaman bölünecek, bedelsiz ne zaman 2023?

ÇİMSA ne zaman bölünecek, bedelsiz ne zaman 2023?
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Son zamanlarda yüksek enflasyon sebebiyle şirketlere sermayeleri de yetmemeye başladı. Bu durumda da birçok şirket, bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı kararı alıyor. Türkiye'nin çimento sektöründe lider kuruluşlarından biri olan Çimsa da bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.
ÇİMSA'nın bedelsiz sermaye artırımı detayları ise şu şekilde:

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 28.07.2023

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 350.000.000

Mevcut Sermaye (TL): 135.084.442

Ulaşılacak Sermaye (TL): 945.591.094

Bedelsiz Sermaye Artırımı Oranı: %600

İç Kaynakların Detayı :


Geçmiş Yıl Karları (TL): 810.506.652

SPK Onay Tarihi: ***

Bölünme Tarihi: ***

CIMSA NE ZAMAN BÖLÜNECEK?

Çimsa'nın sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekliyor. Şirketin 2023 yılında SPK'dan onay alması bekleniyor.  

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ÇİMSA
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