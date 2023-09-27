ÇİMSA ne zaman bölünecek, bedelsiz ne zaman 2023?

Son zamanlarda yüksek enflasyon sebebiyle şirketlere sermayeleri de yetmemeye başladı. Bu durumda da birçok şirket, bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı kararı alıyor. Türkiye'nin çimento sektöründe lider kuruluşlarından biri olan Çimsa da bedelsiz sermaye artırımı kararı alındığını duyurdu.ÇİMSA'nın bedelsiz sermaye artırımı detayları ise şu şekilde:Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 28.07.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 350.000.000Mevcut Sermaye (TL): 135.084.442Ulaşılacak Sermaye (TL): 945.591.094Bedelsiz Sermaye Artırımı Oranı: %600İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL): 810.506.652SPK Onay Tarihi: ***Bölünme Tarihi: ***Çimsa'nın sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekliyor. Şirketin 2023 yılında SPK'dan onay alması bekleniyor.