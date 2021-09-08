Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda Kuzey Makedonya ile Romanya kozlarını paylaştı. Üsküp'teki Toshe Proeski Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 90 dakikası sonunda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Kuzey Makedonya'nın daha etkili gözüktüğü maçta iki takım da buldukları şansları harcamak konusunda bonkör davrandı.



Romanya'da Galatasaray'dan Cicaldau karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Grupta ilk 2 sıra için mücadele eden iki takımdan Romanya bu sonuçla puanını 10 yaptı ve 2. sıradaki Ermenistan'ın 1 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Üst üste 3. beraberliğini alan Kuzey Makedonya ise 9 puana yükseldi.



Grubun 7. hafta karşılaşmalarında Romanya deplasmanda Almanya ile zorlu bir maça çıkacak, Kuzey Makedonya ise Lihtenştayn ile deplasmanda karşılaşacak.



