Christian Pulisic Galatasaray'a transfer mi oluyor? Nicolo Zaniolo Galatasaray'a transfer mi oluyor?

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Ara transfer döneminde takıma fayda sağlayacak isimleri kadrosuna katarak adım atacaklarını ifade eden Galatasaray yönetimi, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın ardından iki yıldızı daha transfer etmek istiyor. Yabancı kontenjanında yer açan sarı-kırmızılıların , transfer listesine Chelsea'den Pulisic ve Roma'dan Zaniolo'yu aldığı öğrenildi.Son dönemlerin en çok konuşulan ismi Nicolo Zaniolo, Roma ve Mourinho'yla sorunlar yaşamaya devam ediyor. 23 yaşındaki ismin artık Roma'da kalmak istemediği, taraftarlardan aldığı tehditler sonrası İtalya'yı terk ettiği ve kariyerine başka bir kulüpte devam etme kararı aldığı kaydedildi. Ayrıca yıldız futbolcunun, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda ise Dursun Özbek ve Erden Timur ikilisinin transferi değerlendireceği ifade edildi.Roma'dan ayrılmak isteyen Nicolo Zaniolo'nun menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma önerildiği ifade edildi. İtalyan spor basınındaki haberlere göre, son dönemde takımdan ayrılmak istediği haberleriyle gündeme gelen Zaniolo, Roma'nın Serie A'da pazar günü Napoli'ye deplasmanda 2-1 mağlup olmasının ardından takımdan ayrılma kararı aldı.Ailesiyle beraber, başkent Roma'dan ayrılarak La Spezia kentine giden Zaniolo'nun izinli olmadığı halde Roma'ya dönmediği ve kulübüyle arasındaki krizinin sürdüğü belirtildi. Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho da 2-1 yenildikleri Napoli maçı sonrasında, "Aile içinde kendini iyi hissetmediğinde gitmelisin, bir çözüm bulmalısın" diyerek yıldız oyuncuya kapıyı göstermişti.Roma'nın 2018 yılında Inter'den transfer ettiği ve İtalyan futbolunun önde gelen genç yetenekleri arasında sayılan Zaniolo, geçen yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde takımının şampiyonluğa ulaşmasında özellikle final maçında attığı golle başrolü oynamıştı. Bu sırada Milan'ın ilgilendiği ancak Roma'nın teklifi yeterli bulmamasıyla gerçekleşmeyen transfer sürecinde Zaniolo'nun da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un 30 milyon euro'luk teklifini geri çevirmesi, İtalyan ekibini kızdırmıştı.Galatasaray'ın Zaniolo'yu kiralık olarak kadrosuna katabileceği iddia edildi. İtalyan yıldız bu sezon Roma'da 17 maçta görev aldı. Zaniolo bu karşılaşmalarda 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirtiliyor.