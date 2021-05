Chris Paul, 2011'de Lakers'a neden katılamadı? Buss anlattı!

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, Phoenix Suns'ın yıldızı Chris Paul'un 2011'de Los Angeles Lakers'a takas edilememesinin nedenini detaylıca anlattı.



O dönemde Lakers'ın iş operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olan Buss, Stephen Jackson ve Matt Barnes'ın sunucuları olduğu "All the Smoke" podcast'inde, dönemin NBA başkanı merhum David Stern ve o zamanki New Orleans genel menajeri Dell Demps arasındaki iletişimsizlik nedeniyle takasın gerçekleşemediğini açıkladı:



"O dönem hatırlarsanız lokavt vardı. Bir lokavt olduğunda da, genel bir moratoryum durumu oluyor; takas falan gibi işlemler yapamıyorsunuz.



Sendika ile bir anlaşma yaptığımız ve ardından lokavt kurallarını kaldırmaya başladığımızdan ötürü, yeni CBA'in (toplu iş sözleşmesi) onaylanması amacıyla yapılacak Yönetim Kurulu toplantısı için, tüm takımların temsilcilerinin New York'ta toplanması gerekiyordu. Ve hepimiz odadayken, birden bire, bir takasla ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başlamıştı.



O sırada bildiğiniz gibi, takım lig tarafından yönetiliyordu. Dolayısıyla, eğer hepimiz bu odada lig bağlantılı iş yapıyorsak, bir takasın gerçekleşmesi mümkün olamazdı. Lakin takımın (New Orleans) genel menajeri, bunu yapabilme yetkisine sahip olduğunu düşünmüştü.



Yani herkes odadayken ve mevzubahis takas gerçekleşme sürecindeyken, takımlar 'Bu nasıl mümkün olabilir? Bizim Chris Paul için takas yapma şansımız nasıl olamaz?' gibi şeyler söylemeye başladılar ve hepsi lige baskı kurarak, bunun adil olmadığını söylediler."



Sonunda Paul, LA Clippers'a katılmış ve ekiple birkaç yıl geçirmesine rağmen NBA şampiyonluğunu kazanamamıştı.