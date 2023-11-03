CHP kurultayı ne zaman, nerede yapılacak? CHP kurultay adayları

CHP kurultayı için geri sayım başladı. Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Bu bağlamda gözler "CHP genel başkan seçimi ne zaman ve kurultay ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, CHP 57. kurultayı tarihi...CHP kurultayı 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Kurultayında ilk gün genel başkan seçimi ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak.CHP 38. Olağan Kurultay için parti genel müdürlüğü tarafından Ankara Spor Salonu kiralandı.Mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden seçilmek için aday olduğunu duyurmamış olsa da, kurultay delegelerinin imza toplaması sonucunda genel başkanlık seçiminde aday olması bekleniyor.Bunun yanı sıra CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, 2003-2008 tarihlerinde parti meclisi üyesi Örsan Kunter Öymen, eski milletvekili İlhan Cihaner ve parti üyesi Ünal Karahasan genel başkanlığa aday olduklarını açıkladı.Aday adaylarının genel başkanlık seçimine katılabilmeleri için, toplam kurultay delegesi sayısının yüzde 5'ine denk gelecek şekilde, en az 69 delegenin imzalı desteğini almaları gerekiyor.CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı bildirildi.Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da görüştüğü İmamoğlu'na Divan Başkanlığı teklifinde bulundu.Teklife olumlu yaklaşan İmamoğlu, konuyu diğer aday Özgür Özel ile görüştü.İmamoğlu ve Özel'in yaptığı görüşmenin ardından her iki adayın da olumlu yaklaşması üzerine Divan Başkanlığına Ekrem İmamoğlu'nun önerilmesi kararlaştırıldı.Kurultay günü verilecek önerge ile İmamoğlu, 38. Olağan Kurultayı yönetecek. Kurultayın ilk günü genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.