Chicago Fire FC, orta saha oyuncusu Xherdan Shaqiri ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshettiğini duyurdu.



Chicago Fire FC Spor Direktörü Georg Heitz, "Xherdan ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, ayrılmanın her iki taraf için de en iyisi olduğuna karar verdik. Kulübe katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve kariyerinin yeni bölümünde başarılar diliyoruz" dedi.



İSTATİSTİKLERİ



32 yaşındaki Shaqiri, 9 Şubat 2022 tarihinde Olympique Lyon'dan transfer olarak Chicago Fire'a katılmıştı. İsviçreli oyuncu, Chicago Fire formasıyla tüm müsabakalarda 75 maçta (63'ü ilk 11'de) oynayarak 16 gol ve 20 asist yaptı.



Shaqiri, "Kariyerimde yeni fırsatlar keşfetmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Chicago'daki destekleri için kulübe ve taraftarlara teşekkür ederim. Fire'a başarılar diliyorum" dedi.





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