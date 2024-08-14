Chicago Fire,Shaqiri'nin sözleşmesini feshetti

Chicago Fire, İsviçreli orta saha oyuncusu Xherdan Shaqiri'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chicago Fire,Shaqiri'nin sözleşmesini feshetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 19:28
Chicago Fire FC, orta saha oyuncusu Xherdan Shaqiri ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshettiğini duyurdu.

Chicago Fire FC Spor Direktörü Georg Heitz, "Xherdan ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, ayrılmanın her iki taraf için de en iyisi olduğuna karar verdik. Kulübe katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyor ve kariyerinin yeni bölümünde başarılar diliyoruz" dedi.

İSTATİSTİKLERİ

32 yaşındaki Shaqiri, 9 Şubat 2022 tarihinde Olympique Lyon'dan transfer olarak Chicago Fire'a katılmıştı. İsviçreli oyuncu, Chicago Fire formasıyla tüm müsabakalarda 75 maçta (63'ü ilk 11'de) oynayarak 16 gol ve 20 asist yaptı.

Shaqiri, "Kariyerimde yeni fırsatlar keşfetmek için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Chicago'daki destekleri için kulübe ve taraftarlara teşekkür ederim. Fire'a başarılar diliyorum" dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery