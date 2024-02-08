Chelsea zorlu deplasmanda kazandı turu atladı

İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Chelsea konuk olduğu Aston Villa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Conor Gallagher, 21. dakikada Nicolas Jackson ve 54. dakikada Enzo Fernandez, Aston Villa'nın golünü 90+1. dakikada Moussa Diaby kaydetti.
Ason Villa'da, Nicolo Zaniolo 88. dakikada oyuna dahil oldu.
Chelsea'nin bir sonraki turdaki önümüzdeki günlerde belli olacak.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Conor Gallagher, 21. dakikada Nicolas Jackson ve 54. dakikada Enzo Fernandez, Aston Villa'nın golünü 90+1. dakikada Moussa Diaby kaydetti.
Ason Villa'da, Nicolo Zaniolo 88. dakikada oyuna dahil oldu.
Chelsea'nin bir sonraki turdaki önümüzdeki günlerde belli olacak.