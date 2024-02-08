Chelsea zorlu deplasmanda kazandı turu atladı

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Chelsea deplasmanda Aston Villa'yı 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea zorlu deplasmanda kazandı turu atladı
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08 Şubat 2024 00:53
İngiltere FA Cup 4. tur karşılaşmasında Chelsea konuk olduğu Aston Villa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Conor Gallagher, 21. dakikada Nicolas Jackson ve 54. dakikada Enzo Fernandez, Aston Villa'nın golünü 90+1. dakikada Moussa Diaby kaydetti.

Ason Villa'da, Nicolo Zaniolo 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Chelsea'nin bir sonraki turdaki önümüzdeki günlerde belli olacak.

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