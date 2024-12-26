Ceren Azak kimdir? Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dün sürpriz bir törenle nişanlandı. Ceren Azak ile evliliğe ilk adımı atan Kerem Aktürkoğlu'nu mutlu gününde Galatasaray'dan yakın arkadaşı Yunus Akgün yalnız bırakmadı.

CEREN AZAK KİMDİR?



Kerem Aktürkoğlu, nişanlandığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Kalp emojisi ve yüzük emojisiyle fotoğrafını paylaşan milli oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Kerem Aktürkoğlu'na isteme töreninde Yunus Akgün'de eşlik etti.Kerem Aktürkoğlu'nun sözlendiği ismin Ceren Azak olduğu öğrenilirken Azak'In özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak çalıştığı biliniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?





Muhammed Kerem Aktürkoğlu 21 Ekim 1998 yılında dünyaya geldi. Primeira Liga takımlarından Benfica'da forma giymektedir.

21 Ekim 1998'de İzmit'te doğan Kerem Aktürkoğlu, 2011 yılında 13 yaşındayken, doğduğu şehirdeki Gölcükspor altyapısına girdi. Burada geçirdiği iki yılın ardından Hisareynspor altyapısına transfer olan Aktürkoğlu, 2015'te İstanbul Başakşehir altyapısına transfer oldu ve bir sene sonra profesyonel sözleşme imzaladı. 2016'da bir seneliğine Bodrumspor'a kiralandı. 2018'de Başakşehir'den ayrılarak Karacabey Belediyespor'a gitti. 2018-19 sezonunda Karacabey ile 3. Lig yükselme play-off'ları ve Türkiye Kupası'nda toplam 35 maça çıktı ve beş gol katkısı verdi. 2019 yazında bedelsiz olarak aynı ligdeki ekiplerden 24 Erzincanspor'a transfer oldu. Erzincanspor'la 2019-20 sezonu boyunca 34 maça çıktı ve 20 gol atarak bir de asist yaptı. 2 Ekim 2020'de yine bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.

Aktürkoğlu 2020-21 sezonunda Galatasaray formasıyla 29 maça çıkarak 6 gol attı ve 3 asist yaptı, ayrıca aynı yılda Karadağ karşısında ilk millî maçına çıktı. 2021-22 sezonunda Galatasaray'la UEFA Şampiyonlar ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi maçları da dâhil toplam 52 maça çıkarak 13 gol ve aynı sayıda asist katkısı verdi. 2022-23 sezonunda takımın üçüncü kaptanı oldu. Ayrıca sezon boyunca 38 maçta 10 gol atıp 14 asist yapan Aktürkoğlu, Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak ilk kupasını kazandı ve aynı zamanda Süper Lig asist kralı oldu. 2023-24 sezonunda takımın ikinci kaptanlığına yükselen oyuncu, sezon sonunda ikinci Süper Lig şampiyonluğunu kazandı. 3 Eylül 2024'te Portekiz kulüplerinden Benfica'ya transfer oldu.