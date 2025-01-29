Haber Tarihi: 29 Ocak 2025 16:42 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 16:42

Cemre ne zaman düşüyor? 2025 İlk cemre ne zaman düşecek?

Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan ve sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilkinin 2025 yılında ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Halk takvimine göre kıştan bahara geçisin sembolü olan ve ısınmayı ifade eden cemrenin 2025'te düşeceği tarihler şimdiden araştırılıyor. İnanışa göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Peki, ilk cemre bu yıl ne zaman düşecek?

Cemre ne zaman düşüyor? 2025 İlk cemre ne zaman düşecek?
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Cemre düşmesi doğanın uyanmaya başladığı ve kışın etkilerini yavaşça kaybolarak yerini bahar dönemine bırakmasının başlangıcını simgeler.

Cemre ilk olarak havaya daha sonra suya ve son olarak ise toprağa düşer. Havaya cemre düştüğünde havalar ısınmaya, suya düştüğünde sular ısınmaya ve toprağa düştüğünde karaların ısınmaya başladığı düşünülür.

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞECEK 2025?

Cemrelerin birer hafta aralıklarla havaya, suya ve toprağa düştüğü düşünülüyor. İlk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek.

Bu tarihin ardından havalarda gözle görülür bir şekilde sıcaklıkların artması bekleniyor. İkinci cemre ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Üçüncü ve son cemre ise toprağa 5-6 Mart tarihlerinde düşecek.

CEMRE NE DEMEK?

Arapça kökenli bir kelime olan cemre, kor durumunda ateş anlamına gelir. Her yıl şubat ayında başlayan cemre düşmesi havaların ısınması anlamına gelir.

Kış aylarına veda edilerek bahar mevsimine gelindiği, ağaçların çiçek açarak meyve vermeye hazırlandığını ifade eder.
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