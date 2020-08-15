Cemal Ersen: 'Ahmet Ağaoğlu'nun planları'

Milliyet gazetesi köşe yazarı Cemal Ersen, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun planlarını yazdı. Cemal Ersen'in yazısının tamamına Milliyet gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.



İşte Cemal Ersen'in yorumları:



"Trabzonspor transferde gösterişsiz, ancak doğru politikalar izlemeye devam ediyor. Adı-sanı duyulmamış gençleri kadrosuna katıyor. Fluminense'den Xavier, Rosenborg'tan Trondsen ve Valladolid'den Stiven Plaza Castillo, futbolcu izleme ekibinin önerileri ile alındı. Tıpkı Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban gibi.



Üstelik çok düşük maliyetlerle. Trabzonspor'un son iki yıldır geliştirdiği stratejinin adı belli; "al-geliştir-sat."

Taraftar sakın burun kıvırmasın. Kulüp, bu imkanlarla en mantıklısını yapmaya çalışıyor. Ulaştığım diğer bilgi ise şu; Karadeniz ekibinde üç oyuncuya ciddi teklifler olduğu. Gol kralı Sörloth, milli kaleci Uğurcan ve Abdülkadir Ömür.



Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun geleceğe yönelik planlaması belli. Her sezon değerini bulan bir futbolcuyu satarak, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmayı 4 yıl sonra sıfırlamak. İddia ediyorum, yukarıda adını verdiğim üç futbolcudan biri, yeni dönemde Trabzonspor'a ciddi paralar kazandırarak gidecek.



Sörloth zeki bir oyuncu. Kontratı bitmeden ayrılmak isteyeceğini sanmıyorum. Satın alma opsiyonu iki tarafın da elini güçlendiriyor. Trabzonspor asgari 15 milyon euroluk bir karla onu güçlü bir lige gönderecektir.



Geriye Uğurcan ve Ömür kalıyor. Bence bu sezonun veda edeni Uğurcan olabilir. Kulübede çok yetenekli, kapı gibi iki isim var. Kimsenin gözü arkada kalmaz.



Cebinden mi ödesin?



Harcama konusuna gelince... Başkan Ağaoğlu kendisine cimri diyenlere kızmıyor. Sınırlı bütçeyle transferi bitirmek, gelir-gideri dengede tutmak cimrilikse, en iyisini yapıyor. Tüzüğü değiştiren kendisi. Aksi takdirde açığı cebinden ödeyeceğini biliyor. Kim yapar böyle bir delikanlılık?



Futbol artık bir ticaret sanatı. Sırf taraftarı memnun edeceğim diye göz boyama günleri geçti. Hesap kitap ortada.

Mütevazı kadrolar ve bütçelerle iddialı bir takım yaratmak hayal değil. Trabzonspor'da giden oyuncular var. Daha da ayrılan olabilir. Önemli olan yerlerinin dolması. Herkesin yeri dolar.



Eddie Newton gibi elindeki kadroyu, takımı bilen ve başarıya aç bir teknik direktör ile çalışmak ise büyük avantaj. 21 ekipli yeni sezon çok yorucu geçecek. UEFA'da olmamak (CAS'ın onayladığı cezanın değişmeyeceğini düşünüyorum) fırsata dönüşebilir. Elde lig ve kupa var. Bu Newton'u da, futbolcuları da rahatlatır. Göreceksiniz, Avrupa'da mücadele edecek takımlar, nefes alacak vakit bulamayacaklar.



Trabzonspor yeni versiyonu ile ligin tadı tuzu olmaya devam edecektir. Yeter ki ayak bağı olanlar, kime zarar verdiklerini anlasın!"



