Çaylak Wiseman, Kevin Garnett'le çalışmayı planlıyor!

Golden State Warriors çaylağı James Wiseman'ın, sezon bittikten sonra NBA efsanesi Kevin Garnett ile çalışmayı planladığı bildirildi.



Wiseman'ın sakatlık nedeniyle bir süre oynamaması beklense de, genç oyuncu şimdiden geleceğini planlıyor ve bu yaz döneminde Hall of Fame oyuncu Garnett ile çalışmayı planlıyor.



Warriors yazarı Connor Letourneau, "Warriors Off Court" isimli podcast'inde konuyu şu şekilde dile getirdi:



"Annesinin yakın zamanda bana söylediği bir şey de, James'in sezon bittikten sonra Kevin Garnett ile çalışma konusunda oldukça sabırsız olduğuydu. Hatta birbirleriyla iletişime geçmişler ve bu yaz birlikte çalışma planları var."



Sağ menisküsü yırtılmış olan Wiseman'ın, bu sezon geri dönüp dönmeyeceği henüz belli değil.



Çaylak oyuncu, geçtiğimiz Pazar günü Houston Rockets karşısında dizinden sakatlanmadan önce, maç başına 11.5 sayı ve 5.8 ribaund ortalamalarına sahipti.



