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Çaykur Rizespor'da Talbi imzayı attı

Yeşil-mavili ekip, kadrosuna kattığı Tunuslu defans oyuncusu Montassar Talbi ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Çaykur Rizespor'da Talbi imzayı attı
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02 Temmuz 2018 15:23
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kadrosuna kattığı Tunuslu defans oyuncu Montassar Talbi için imza töreni düzenledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp yönetim kurulu üyesi Yılmaz Zehiroğlu, yeni transferin hayırlı olmasını diledi.

Zehiroğlu, Çaykur Rizespor'a genç ve yetenekli bir futbolcu daha kazandırdıklarını ifade ederek, "Bu futbolcumuzun Çaykur Rizespor'a katkıları olacağına yürekten inanıyoruz. Bundan sonra kendisinin de inanması lazım. Hedefinin çok daha yükseklerde olması lazım. İnşallah hem takımımız hem de biz kazanırız." dedi.

Çaykur Rizespor ile 3 yıllığına anlaşan Montassar Talbi ise Rize'ye birkaç defa geldiğini belirterek, "İlk geldiğimde tesisleri ve kulübü gezdim. Burada bir aile ortamı ve çok profesyonel bir kulüp olduğunu gördüm. O yüzden buraya gelmeye karar verdim. İlk etapta çok çalışarak formayı kapmak, elimizden geldiği kadar futbolcu arkadaşlarımızla birlikte takımımızı iyi yerlere taşımak istiyorum." diye konuştu.

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