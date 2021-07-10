Çaykur Rizespor Bolasie ile anlaşamadı!

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile gerçekleştirdiği transfer görüşmelerinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Çaykur Rizespor Bolasie ile anlaşamadı!
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10 Temmuz 2021 23:33
Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdığını açıkladı.

Yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını Çaykur Rizespor şu sözlerle duyurdu:

"Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur."


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