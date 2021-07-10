Çaykur Rizespor Bolasie ile anlaşamadı!

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdığını açıkladı.



Yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını Çaykur Rizespor şu sözlerle duyurdu:



"Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur."



