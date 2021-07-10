Çaykur Rizespor Bolasie ile anlaşamadı!

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdığını açıkladı.
Yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını Çaykur Rizespor şu sözlerle duyurdu:
"Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur."
Yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını Çaykur Rizespor şu sözlerle duyurdu:
"Bir süredir transfer gündemimizde olan Kongolu orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile kulübümüzün gerçekleştirdiği görüşmeler sona ermiştir. Oyuncu ile kulübümüzün şu andan itibaren bir ilgisi yoktur."