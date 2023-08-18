Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya ekiplerinden Botafogo'da forma giyen Gustavo Sauer'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sauer'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sauer'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek, "30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.