Çarkıfelek meyvesi nedir? Çarkıfelek meyvesi nasıl yetişir, nasıl yenir?

Çarkıfelek meyvesinin sahip olduğu kıvam ve aromanın benzeri bulunmamaktadır. Mor renge sahip kabuk kısmında sulu, jöle formlu ferah bir meyve özü barındırmakta ve çıtır özelliğiyle keyifli şekilde yenilebilen çekirdeklere sahiptir.Çarkıfelek meyvesi İngilizcede Passion Fruit olarak geçer. Çarkıfelek meyvesinin tadının veya formunun benzediği başka bir meyve yoktur.Passiflora bitkisinin meyvesi olan çarkıfelek meyvesi botanikçilere göre bir çeşit dut olarak kabul ediliyor. Dışı sert ve kabuklu, içi sulu ve tohum dolu bir meyve olan çarkıfelek (passion fruit) meyvesinin ülkemizde yetiştiriciliğine pek sık rastlanmaz. Dünyanın her yerinde yetiştirilen meyve Güney ve Kuzey Amerika, Güney Afrika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da bulunabilmektedir. Su miktarı fazla olan meyvenin bozulmaması için hemen tüketilmesi önerilir.- Antioksidan görevi görür- Kilo vermeye yardımcı olur- Depresyona iyi gelir- Strese iyi gelir- Uykusuzluğu giderir- Seratonin (mutluluk hormonu) yükselmesine yardımcı olur- Göz sağlığını korur- Bağışıklığı güçlendirir- Kolesterol ve trigliseritleri düşürmeye yardımcı olur.Asıl yetişme alanı Amerika kıtası olarak bilinir. Söz konusu kıtadan dünya geneline yayaılım göstermiştir ve bilinen 400 çeşidi bulunmaktadır. Çoğunlukla Kolombiya, Brezilya, Arjantin benzeri tropik özellikteki ülkelerde bulunmaktadır. Adı geçen bölgelerde Maruçya ya da Gulupa da denilmektedir.Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilip ortadan ikiye kesip içi kaşık yardımıyla çıkarılır. Kabuğundan ayırarak yenen meyvenin tohumları ve suyu yenilebilir. Meyve suyu olarak tüketilebilir. Genellikle cheesecake veya muhallebilerde, tatlılar üstüne bir sos olarak yapılabilir ya da içine sonradan tat vermek için eklenebilir. Salata ve yoğurtların içine konulabilir.