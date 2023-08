Canlı maç izle S Sport Plus, Zimbru Fenerbahçe maçı izle skor

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 5-0 ile geçmişti. Fenerbahçe'de Becao bu maçta da süre alamayacak. Öte yandan Emre Mor kadroda yer almadı. Fenerbahçe-Zimbru maçı S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'Fenerbahçe-Zimbru maçı S Sport canlı izle (Fenerbahçe maçı şifresiz yayın) FB Zimbru maçı canlı yayın' araması yapıyor. Fenerbahçe-Zimbru maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.Fenerbahçe - Zimbru maçı S Sport Plus 'ta canlı olarak ekrana gelecekZimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin olacak.Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçına UEFA listesinde yer alan Emre Mor dahil edilmedi. Turun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Emre Mor, rövanş karşılaşmasında yer almayacak."Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Efekan Karayazı, Bora Aydınlık."Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede takıma yeni katılan Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de görev alamayacak isimler arasında.Öte yandan Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao'nun bir sonraki maçta görev alması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Zimbru karşısında turu geçmesi halinde bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek.Kadıköy'de 5-0 kazandığı Zimbru ile bu akşam Konferans Ligi 2. ön eleme turunda rövanşa çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Moldova'daki karşılaşma öncesi Kartal şunları söyledi: "Ülkemizde sıcak bir hava var. Burada serin olması bizi memnun etti. Rakibe saygı göstererek en iyi şekilde mücadeleye hazırlandık. Maçı kazanmak ve Fenerbahçe'ye yakışan bir oyunla sahadan galip ayrılmak istiyoruz. Ülke puanına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Maçta rotasyon yaparak, bazı oyuncuların durumunu göreceğim. Takımımızdaki her oyuncu çok önemlidir. Sahaya çıkan her 11'imiz en iyi 11'dir.""Fenerbahçe her maça kazanmak için çıkar. Önemli bir kadromuz var. Bazı oyuncularımız da yeniden aramıza katıldı. Kadro olarak 3 kulvarda da gidebileceğimiz yere gideceğiz. Önceliğimiz Türkiye'de ligi kazanmak. Avrupa'da ise hayalimiz var ve burada da umarım başarılı oluruz. Şu an transferde gündemdeki oyuncularla ilgili bir açıklama yapmam doğru olmaz. Bu konuda yönetim gerekli şeyleri söyler."Teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte basın toplantısına katılan İsmail Yüksek, "İlk maçtan iyi bir sonuç aldık ama futbol ciddi bir oyun. İyi bir oyun oynayarak kazanmak ve ülke futboluna katkıda bulunmak istiyoruz. Maça hazır durumdayız. Rekabet takıma fayda getirecektir. Bu sezonu çok değerli görüyorum. 9 yıldır lig şampiyonluğu hasretimiz var. Umarım hedeflediğimiz kupayı müzemize götürürüz" ifadelerini kullandı.