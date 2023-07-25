Haber Tarihi: 25 Temmuz 2023 14:22 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 14:22

S Sport Plus canlı izle: S Sport hangi kanalda, şifreli mi?

S Sport Plus Uygulaması dünyanın en önemli spor organizasyonlarını ve liglerini hem canlı yayın hem de tekrar izle seçenekleriyle kullanıcılara sunan, internet üzerinden hizmet veren bir yayın platfromudur. Peki, S Sport nasıl izlenir, şifreli mi, kimin?S Sport Plus Bein Sports kaçıncı kanalda? S Sport canlı izleme bilgileri

S Sport Plus canlı izle: S Sport hangi kanalda, şifreli mi?
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Spor yayıncılığını bir üst seviyeye taşıyan Saran Group, S Sport Plus kanalında dijital yayıncılık anlayışını, spor etkinlikleri ile buluşturuyor. "S Sport Plus'a nasıl üye olunur?", "S Sport Plus ücretli mi?", "S Sport Plus'ın mobil uygulaması var mı?", "S Sport Plus hangi kanalda?", ve bunun gibi sorulara makalemizde cevap arıyoruz.

S SPORT CANLI İZLE

Öte yandan S Sport'un internet üzerinden ve mobil uygulamalardan hizmet veren 'S Sport Plus' dijital yayın platformu da sporseverlere hizmet veriyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanan tüm spor müsabakalarının canlı yayınlarını ve tekrar yayınlarını S Sport Plus platformundan izlemek de mümkün.

SPORT NEREDEN İZLENİR?

S Sport kanalları, Digiturk haricinde bütün platformlardan izlenebiliyor.
S Sport 1'in yayın yaptığı platformlar:

* D-Smart 78. Kanal

* Tivibu 73. Kanal

* Kablo TV 240. Kanal

* Turkcell TV+ 77. Kanal

* Vodafone TV 11. Kanal

* S Sport Plus


S Sport 2'in yayın yaptığı platformlar:

* D-Smart 79. Kanal

* Tivibu 74. Kanal

* Kablo TV 241. Kanal

* Turkcell TV+ 78. Kanal

* Vodafone TV 12. Kanal

* S Sport Plus

S SPORT HANGİ LİGLERİ VERİYOR?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa'nın 5 büyük liginden İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve İspanya La Liga'nın yanı sıra Portekiz Süper Lig, ABD Ulusal Futbol Ligi (MLS) ve Güney Amerika kıtasının Şampiyonlar Ligi olan Libertadores Kupası; S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarından yayınlanıyor.

Uydudan açık yayın yapmayan ve ücretli platformlar üzerinden izlenebilen S Sport; Formula 1, NBA (Amerika Ulusal Basketbol Ligi), WNBA (Amerika Ulusal Kadınlar Basketbol Ligi), NFL (Amerika Ulusal Futbol Ligi), ATP 500, CEV Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi, EuroCup, UEFA Uluslar Kupası, FIFA Dünya Kupası Elemeleri ve daha gibi birçok spor organizasyonu yayınlarına da ev sahipliği yapıyor.

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

S Sport Plus; internetten yayın yapan, Google Chrome, Safari gibi web tarayıcılarından erişilebilen, mobil uygulaması da olan online bir platform.

S Sport kanallarında yayınlanan spor organizasyonlarını izlemek istiyorsanız fakat D-Smart, Tivibu gibi platformlara sahip değilseniz, Saran Holding'e ait S Sport Plus dijital platformuna üye olabilirsiniz.

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