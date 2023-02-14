Çalhanoğlu: "Görüntüleri görmek bile insanın içini acıtıyor"

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Sampdoria ile oynadığı maça "Türkiye için dua edin" yazılı tişörtle çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çalhanoğlu: 'Görüntüleri görmek bile insanın içini acıtıyor'
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14 Şubat 2023 02:29
Milli Takımımızın kaptanlarından Interli Hakan Çalhanoğlu, Sampdoria karşılaşmasının ardından ülkemizde yaşanan deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maç sonunda konuşan Çalhanoğlu "Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulübüme ve bana destek veren herkese teşekkür ederim. Çok güçlü bir deprem yaşadık, oradan gelen görüntüleri görmek insanın içini acıtıyor. Hayatını kaybedenlerin yanındayız ve onlara desteğimizi her zaman veriyoruz. Umarım depremzedeler de normal hayatlarına en kısa sürede döner" diye konuştu.

Çalhanoğlu ayrıca maçtan önce "Türkiye için dua edin" yazılı tişörtle ısınmaya çıkarak tribünlerin ve takım arkadaşlarının desteğini gördü.



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