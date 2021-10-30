Büyükçekmece Basketbol evinde kazandı

Büyükçekmece Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'u 81-66 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükçekmece Basketbol evinde kazandı
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30 Ekim 2021 17:45
ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 81-66 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 19, Greene 20, Bruinsma 12, White 6, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Herun 11, Mustafa Kurtuldum 7, Kadir Bayram 4, Caner Erdeniz

Aliağa Petkimspor: Conger 2, Erol Can Çinko 14, Aldridge 10, Foreman 19, Planinic 12, Boran Güler 6, Nusret Yıldırım 3, Metehan Akyel

1. Periyot: 23-28

Devre: 44-43

3. Periyot: 61-52

5 faulle çıkan: 33.02 Mükremin Deniz Kılıçlı (Büyükçekmece Basketbol)

 


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