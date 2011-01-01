Butler: "2011'de, LeBron ve Wade, kim Batman kim Robin çözememişlerdi"

Eski NBA oyuncusu Caron Butler, LeBron James ve Dwyane Wade'in, Miami Heat'in 2011 NBA Finalleri'nde Dallas Mavericks'e kaybetmesinin sebebi olduklarını söyledi.



2011 Finalleri'nde Miami, seride 2-0 öne geçmek üzereyken şampiyonluk kazanma yolundaydı. İkinci maçın dördüncü çeyreğinin ortasında, Heat 15 sayılık bir liderliğe sahipti. Fakat Dirk Nowitzki ve Mavericks ekibi bir geri dönüşe imza atarak 95-93 galibiyete ulaşmışlardı. Dallas, en sonunda seriyi altı maçta kazanmıştı.



Sakatlığı nedeniyle bu seride forma giyemeyen ve Wade'in Heat'ten eski takım arkadaşı olan Butler, Miami'nin iki yıldızından dolayı bu seriyi kaybettiğini belirtti:



"OKC'yi yendiğimizde, onların üstesinden gelinmesi en zor takım olduğunu ve onları yendikten sonra şampiyonluğu kazanabileceğimizi düşünmüştüm. Lakers o yıl kadar tehlikeli görünmüyordu, onları ve Portland'ı yenmiştik. OKC henüz yeteri kadar iyi değildi, çünkü çok gençtiler. Şut yüzdelerimizin çok yüksek olduğunu, çünkü Miami'nin olayı henüz çözemediğini düşünüyordum. Brendan Haywood'ın bana şunu dediğini hatırlıyorum: 'Onlar olayı çözmeden önce bir maç kazanmamız lazım, çünkü LeBron ve Wade kimin Batman, kimin Robin olduğunu henüz çözmüş değil.'"



Bu seride James, son çeyreklerde topu daha çok Wade'e bırakırken görülmüştü ve medya, pasif olduğu için sık sık LeBron'u eleştirilerin odağı yapmıştı.



Heat, 2011 NBA Finalleri'nde yetersiz kalırken, sonrasında olayı çözmüş ve 2012 ile 2013'te üst üste şampiyonluk kazanmışlardı.



