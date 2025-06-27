Haber Tarihi: 27 Haziran 2025 12:35 -
Güncelleme Tarihi:
27 Haziran 2025 12:35
Butlan ne demek? Mutlak butlan kararı nedir, hangi hallerde uygulanır?
Mutlak butlan, hukuki işlemlerin geçersizliğini ifade eden bir kavramdır. Hukuki işlemlerin varlık koşullarının yetersiz ya da aykırı olması nedenleri ile gündeme gelebilir ve işlemleri geçersiz kılar. Mutlak butlanın düzeltilmesi mümkün olmaz. Roma hukuku dönemine değin giden mutlak butlan hangi hallerde ilan edilir? Mutlak butlan ne demektir?
Modern hukuk sistemlerinde kamu düzenini ve genel ahlak yapısını korumak maksadıyla mutlak butlan hayata geçiriliyor. Ancak her kanuna aykırılık durumunda butlan ilan edilmiyor. Mutlak butlan için kişi veya kişilerin emredici kuralara aykırılık yapmış olması gerekiyor. İşte, mutlak butlan hakkında merak edilenler...>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
BUTLAN NE DEMEK?
Kelime anlamı olarak butlan; geçersiz, hükümsüzlük anlamlarındadır. Kelimenin kökeni ise Arapça'ya dayanır. Hukukta butlan ise hukuki işlemin temelinde bulunan bir eksiklik veya bozukluk durumlarında geçersiz kılınması demektir.
MUTLAK BUTLAN NEDİR?
Mutlak butlan; gerçekleşen işlemin kanuna göre geçersiz sayılması ve taraflarca işlemin ardından düzeltme şansının olmaması durumudur. Mahkemeye gelen uyuşmazlık davalarında çoğunlukla ''mutlak butlan'' re'sen tespit edilir.
MUTLAK BUTLAN KARARI HALLERİ
Mutlak butlan kararı arkasında kamu düzeni ve genel ahlak gibi temel değerlerin korunması amacı bulunur.
Emredici kurallara aykırılık (vergi kaçakçılığına dair anlaşmalar, TCK'da yasaklanan fillere dair sözleşmeler, seçim güvenliğinin tehdidine dair anlaşmalar vb.)
Ahlaka aykırı durumlarda; (Evliliği bozmaya dair sözleşmeler, insan onuruna aykırı sözleşmeler, aile yapısını bozucu anlaşmalar vb.)
Kamu düzenine aykırılık
Şekil şartlarına uymam; (Tapu işlemlerinde satış sözleşmelerinin resmi olmaması, nikah akdinin kanuni şekle uygunsuzluğu, Şirket kuruluşundaki uygunsuzluk gibi.)
Fiil ehliyetsizliği; (Hukuki kişiliği olmayanlar adına yapılan işlemler, kurulmamaş ya da sona ermiş tüzel kişilerin adına yapılan işlemler, akıl sağlığı yerinde olmayanların yaptığı işlemle vb.)
NİSPİ BUTLAN İLE MUTLAK BUTLAN FARKI
Mutlak butlan düzeltilemezken, nisbi butlan tarafların iradesiyle düzeltilebilir. Mutlak butlan re'sen dikkate alınırken, nisbi butlanı ise bir tarafın iradesiyle gündeme getirilir. Mutlak butlanda zamanaşımı yoktur, nisbi butlanda zaman aşımı işler. Mutlak butlan herkese karşı ileri sürülebilirken, nisbi butlan sınırlı etki gösterir.
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