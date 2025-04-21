Bursluluk sınavı giriş belgesi 2025: Nasıl, nereden alınır?

"İOKBS sınav giriş belgesi açıklandı mı" İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı 27 Nisan Pazar günü düzenlenecek. İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri ise sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesiyle sorgulayabilecek. Bursluluk sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Adaylar sınav günü geçerli kimlik belgesiyle birlikte sınav giriş belgelerini yanında bulunduracak. Peki Bursluluk sınavı giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri 2025 nasıl sorgulanır? İşte, İOKBS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…

27 Nisanda düzenlencek İOKBS sınavının giriş belgeleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.

Bursluluk sınav giriş belgeleri açıklandıktan sonra adaylar aşağıdaki bağlantı üzerinden sınava katılacakları okulları kontrol edebilirler.

Bursluluk sınavı Türkiye genelinde 27 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 100 dakika olarak uygulanacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler

saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır.

Bursluluk sınav yerleri, sınavdan 1 hafta önce meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan öğrenciler, sınav giriş belgelerini kayıtlı oldukları okullar üzerinden veya e-Devlet aracılığıyla alınabilecek.

Bursluluk sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkartılabilecek. Sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak.

Adayın fotoğrafının yanı sıra sınavda uyması gereken kurallar, sınavın düzenleneceği okulun açık adresi gibi bilgiler, giriş belgesi üzerinde olacak.

Adayların sınav günü (27 Nisan) kimlik kontrolü ve diğer işlemleri için sınavın düzenleneceği saatten en az 1 saat önce okullarda hazır olması tavsiye ediliyor.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.