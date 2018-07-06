Bursasporlu Aytaç: ''Hedefim Milli Takım'a dönmek''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, yeşil-beyazlı ekibe katkı sağlayarak A Milli Futbol Takımı formasını tekrar giymeyi hedeflediğini söyledi.Aytaç Kara, sabah saatlerinde geldiği Bursa'da Acıbadem Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.Genç oyuncu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi için çok önemli bir takıma geldiğini belirterek, bunun için heyecanlı ve mutlu olduğunu bildirdi.Bursaspor'un son iki sezondur istenilen performansı sergileyemediğine dikkati çeken Aytaç Kara, "İnşallah bu sezon sahada sonuna kadar tüm takım arkadaşlarımla mücadele edip şampiyon takımı hak ettiği yerlere getiririz. Hep birlikte bunun için çalışırız." diye konuştu.Her zaman hedefleri bulunan bir futbolcu olduğunun altını çizen Aytaç, "Bursaspor'da da hedeflerim var. Bu hedeflerimi gerçekleştireceğime inanıyorum. İlk hedefim, Bursaspor'a katkı sağlayarak A Milli Takım formasını tekrar sırtıma geçirmek. İnşallah bunu da bu sezon başarırım." ifadelerini kullandı.Daha önce Trabzonspor'dan takım arkadaşı olan Yusuf Erdoğan'ın da Bursa'da bulunmasının kendisi için bir avantaj olduğunu anlatan Aytaç Kara, "Yusuf Erdoğan ile altyapı milli takımlarından beri birlikteyiz. O Trabzon'daydı ben oraya gittim. O Bursa'ya geldi arkasından ben de geldim. Birbirimizi takip ediyoruz. İnşallah Yusuf kardeşim de ben de bu sene Bursaspor'a verebildiğimizin en üstünü verip şampiyon takımı ve taraftarı sevindirmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu."Stadın açıldığı ilk maç için Trabzonspor ile buraya gelmiştik. 2-0 öne geçtiğimiz maçı Bursaspor, taraftarı sayesinde 4-2 çevirdi. Bursaspor taraftarı çok önemli. Ben o maçta gücüne çok inandım. Bu taraftar bizim arkamızda olduğu sürece iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Bu sezon inşallah hep birlikte kenetleniriz. Basın, taraftar el ele vererek Bursaspor'u, bu camiayı hak ettiği yere getiririz."Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın kendisini takımda istemesinin de güzel olduğunu dile getiren Aytaç Kara, "Samet Aybaba'nın bu talebi benim isteğimi daha çok artırdı. Hocanın bir oyuncuya güvenmesi çok önemli. Ben de hem hocamın hem de bana güvenen insanların yüzünü kara çıkarmamak için bütün mücadelemi vereceğim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.