Bugün neden sela okunuyor? Son dakika camilerde sela okunuyor

18 Ekim Çarşamba günü ülkede bulunan camilerden sela seslerinin yükselmesi sonrasında vatandaşlar, Bugün sela neden okunuyor? Sela neden okunur? şeklinde merak etmeye başladı. İşte 18 Ekim Çarşamba günü neden sela veriliyor hakkında detaylar…Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacağını bildirdi.Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılardavahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullandı."Sela" kelimesi, İslam dininde özellikle cenaze namazlarında okunan bir dua veya sesleniş olarak kullanılır. Sela, Arapça bir terimdir ve "selametle" veya "selam olsun" anlamına gelir. Cenaze namazlarında ölünün ruhunun cennete ulaşması ve selametle gitmesi dileğiyle okunan bu dua, ölü için duaların ve iyiliklerin dileğini ifade eder.Cenaze namazlarında sela, cemaatin dua sırasında ölü için Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemeleri amacıyla söylenir. Cenaze namazının sonunda sela, genellikle üç kez okunur. Her sela okumasının ardından cemaat "Amin" der. Sela, İslam toplumlarında cenaze törenlerinin önemli bir parçasıdır ve ölen kişiye dua etmek ve onun için iyi dileklerde bulunmak amacıyla kullanılır.