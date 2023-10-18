Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 16:39 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 16:39

Bugün neden sela okunuyor? Son dakika camilerde sela okunuyor

Son dakika camilerde sela okunuyor... Türkiye'nin dört bir yanında camilerde sela sesinin yükselmesiyle vatandaşlar sebebini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan konuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Peki, bugün neden sela okunuyor?

Bugün neden sela okunuyor? Son dakika camilerde sela okunuyor
Abone Ol
18 Ekim Çarşamba günü ülkede bulunan camilerden sela seslerinin yükselmesi sonrasında vatandaşlar, Bugün sela neden okunuyor? Sela neden okunur? şeklinde merak etmeye başladı. İşte 18 Ekim Çarşamba günü neden sela veriliyor hakkında detaylar… 
BUGÜN NEDEN SELA OKUNUYOR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için camilerde sela okunacağını bildirdi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılardavahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

SELA NEDEN OKUNUR, ANLAMI NEDİR?

"Sela" kelimesi, İslam dininde özellikle cenaze namazlarında okunan bir dua veya sesleniş olarak kullanılır. Sela, Arapça bir terimdir ve "selametle" veya "selam olsun" anlamına gelir. Cenaze namazlarında ölünün ruhunun cennete ulaşması ve selametle gitmesi dileğiyle okunan bu dua, ölü için duaların ve iyiliklerin dileğini ifade eder.

Cenaze namazlarında sela, cemaatin dua sırasında ölü için Allah'tan rahmet ve mağfiret dilemeleri amacıyla söylenir. Cenaze namazının sonunda sela, genellikle üç kez okunur. Her sela okumasının ardından cemaat "Amin" der. Sela, İslam toplumlarında cenaze törenlerinin önemli bir parçasıdır ve ölen kişiye dua etmek ve onun için iyi dileklerde bulunmak amacıyla kullanılır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Trendyol Süper Lig Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Arda Güler'e talip çıktı! Real Madrid Arda Güler'e talip çıktı!
Göztepe'den Şanlıurfa'ya dikkat çeken istatistik Göztepe Göztepe'den Şanlıurfa'ya dikkat çeken istatistik
Altay'da öncelik Tuna Üzümcü ile fesih Altay Altay'da öncelik Tuna Üzümcü ile fesih
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı! Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!
Bugün neden sela okunuyor? Son dakika camilerde sela okunuyor Gündem Bugün neden sela okunuyor? Son dakika camilerde sela okunuyor
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri! Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri!
Milli yasta neler yapılmaz, nereler kapalı? Türkiye'de 3 günlük milli yas ne olur? Gündem Milli yasta neler yapılmaz, nereler kapalı? Türkiye'de 3 günlük milli yas ne olur?
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısının günü belli oldu Fenerbahçe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısının günü belli oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Lale Orta'dan Erden Timur'un iddiaları için açıklama!
2
Jamal Musiala'ya iki dev talip
3
Salih Özcan'ın milli maç sırasında evi yandı!
4
Fenerbahçe'nin kasası doldu! Bir rekor daha
5
Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
6
Galatasaray'ın kasasına para yağacak!
7
Filistin'e destek verdi, kadro dışı bırakıldı!

SON HABERLER

yukarı ok