Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 19 Eylül 2025

Bugün (19 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 19 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 19 Eylül 2025
19 Eylül Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 19 Eylül Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

19 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 19 Eylül maç takvimi

19 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

20.00: Göztepe-Beşiktaş

Trendyol 1. Lig

14.30: Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)

17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)

17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK

20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)

La Liga

22:00 Real Betis-Real Sociedad

İtalya Serie A

21:45 Lecce-Cagliari

Fransa Ligue 1

21:45 Lyon-Angers

Almanya Bundesliga

21:30 Stuttgart-St. Pauli

Hollanda Eredivisie

21:00 S.Rotterdam-Twente

Portekiz Premier Lig

22:15 Rio Ave-Porto

Suudi Arabistan Pro Lig

18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej

18:35 Al Fayha-Al Shabab

21:00 Al Ahli-Al Hilal

