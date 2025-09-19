Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 19 Eylül 2025

Trendyol Süper Lig

20.00: Göztepe-Beşiktaş

Trendyol 1. Lig

14.30: Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)

17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)

17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK

20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)

La Liga

22:00 Real Betis-Real Sociedad

İtalya Serie A

21:45 Lecce-Cagliari

Fransa Ligue 1

21:45 Lyon-Angers

Almanya Bundesliga

21:30 Stuttgart-St. Pauli

Hollanda Eredivisie

21:00 S.Rotterdam-Twente

Portekiz Premier Lig

22:15 Rio Ave-Porto

Suudi Arabistan Pro Lig

18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej

18:35 Al Fayha-Al Shabab

21:00 Al Ahli-Al Hilal

19 Eylül Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 19 Eylül Cuma günün maçları listesi...19 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 19 Eylül maç takvimi