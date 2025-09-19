Haber Tarihi: 19 Eylül 2025 12:24 -
Güncelleme Tarihi:
19 Eylül 2025 12:24
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 19 Eylül 2025
Bugün (19 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 19 Eylül maç takvimi
19 Eylül Cuma bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 19 Eylül Cuma günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
19 Eylül Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 19 Eylül maç takvimi 19 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Trendyol Süper Lig20.00: Göztepe-BeşiktaşTrendyol 1. Lig14.30: Serik Spor-Bandırmaspor (TRT Spor-tabii)17:00 İstanbulspor-Çorum FK (TRT Spor-tabii)17:00 Ümraniyespor-Iğdır FK20:00 Hatayspor-Boluspor (TRT Spor-tabii)La Liga22:00 Real Betis-Real Sociedadİtalya Serie A21:45 Lecce-CagliariFransa Ligue 121:45 Lyon-AngersAlmanya Bundesliga21:30 Stuttgart-St. PauliHollanda Eredivisie21:00 S.Rotterdam-TwentePortekiz Premier Lig22:15 Rio Ave-PortoSuudi Arabistan Pro Lig18:15 Al Qadsiah-Al Khaleej18:35 Al Fayha-Al Shabab21:00 Al Ahli-Al Hilal
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.