Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Eylül 2025

14 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Eylül Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
14 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Eylül maç takvimi 14 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Trendyol Süper Lig
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (beIN Sports 2)
19.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (beIN Sports 3)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)Trendoyol 1. Lig
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor
16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
19.00 Amed SK-Atko Grup PendiksporPremier Lig
16.00 Burnley-Liverpool
18.30 Manchester City-Manchester UnitedLa Liga
15.00 Celta Vigo-Girona
17.15 Levante-Real Betis
19.30 Osasuna-Rayo Vallecano
22.00 Barcelona-ValenciaSerie A
13.30 Roma-Torino
16.00 Pisa-Udinese
16.00 Atalanta-Lecce
19.00 Sassuolo-Lazio
21.45 Milan-BolognaLigue 1
16.00 Lille-Toulouse
18.15 RC Strasbourg-Le Havre
18.15 Brest-Paris FC
18.15 PSG-Lens
18.15 Metz-Angers
21.45 Rennes-LyonBundesliga
16.30 St. Pauli-Augsburg
18.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen
