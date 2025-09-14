Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Eylül 2025

14 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Eylül Pazar günün maçları listesi...14 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Eylül maç takvimi17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (beIN Sports 2)19.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (beIN Sports 3)19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü19.00 Amed SK-Atko Grup Pendikspor16.00 Burnley-Liverpool18.30 Manchester City-Manchester United15.00 Celta Vigo-Girona17.15 Levante-Real Betis19.30 Osasuna-Rayo Vallecano22.00 Barcelona-Valencia13.30 Roma-Torino16.00 Pisa-Udinese16.00 Atalanta-Lecce19.00 Sassuolo-Lazio21.45 Milan-Bologna16.00 Lille-Toulouse18.15 RC Strasbourg-Le Havre18.15 Brest-Paris FC18.15 PSG-Lens18.15 Metz-Angers21.45 Rennes-Lyon16.30 St. Pauli-Augsburg18.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen