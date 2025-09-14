Haber Tarihi: 14 Eylül 2025 15:50 - Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 15:50

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Eylül 2025

Bugün (14 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 14 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 14 Eylül 2025
Abone Ol
14 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 14 Eylül Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

14 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 14 Eylül maç takvimi

14 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (beIN Sports 2)

19.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (beIN Sports 3)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (beIN Sports 1)

Trendoyol 1. Lig

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serik Spor

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

19.00 Amed SK-Atko Grup Pendikspor

Premier Lig

16.00 Burnley-Liverpool

18.30 Manchester City-Manchester United

La Liga

15.00 Celta Vigo-Girona

17.15 Levante-Real Betis

19.30 Osasuna-Rayo Vallecano

22.00 Barcelona-Valencia

Serie A

13.30 Roma-Torino

16.00 Pisa-Udinese

16.00 Atalanta-Lecce

19.00 Sassuolo-Lazio

21.45 Milan-Bologna

Ligue 1

16.00 Lille-Toulouse

18.15 RC Strasbourg-Le Havre

18.15 Brest-Paris FC

18.15 PSG-Lens

18.15 Metz-Angers

21.45 Rennes-Lyon

Bundesliga

16.30 St. Pauli-Augsburg

18.30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Celta Vigo, 1 puanı son dakikada aldı! Girona Celta Vigo, 1 puanı son dakikada aldı!
Kayserispor, Deniz Dönmezer ile imzaladı! Mondihome Kayserispor Kayserispor, Deniz Dönmezer ile imzaladı!
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kadrosu; Muhtemel ilk 11'ler Gündem Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kadrosu; Muhtemel ilk 11'ler
Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle: Şifresiz FB-TS izle Gündem Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle: Şifresiz FB-TS izle
Barcelona - Valencia maçı canlı izle şifresiz | Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Barcelona - Valencia maçı canlı izle şifresiz | Barcelona - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
Manchester City - Manchester United maçı canlı izle şifresiz | Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Manchester City - Manchester United maçı canlı izle şifresiz | Manchester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?
Amedspor - Pendikspor maçı canlı izle şifresiz |Amed SK - Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Amedspor - Pendikspor maçı canlı izle şifresiz |Amed SK - Atko Grup Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz | Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Gaziantep FK - Kocaelispor maçı canlı izle şifresiz | Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Gündem Gaziantep FK - Kocaelispor maçı canlı izle şifresiz | Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe - Trabzonspor: Muhtemel 11'ler
2
Turgay Demir: "Futbol keyfimizi bitirdiler"
3
Fenerbahçe'de transferin iptal olma nedeni!
4
Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz arasındaki diyalog gündem oldu!
5
Sergen Yalçın'dan teknik ekibi için açıklama!
6
Hakan Safi: "8 numaraya ihtiyaç yok"
7
Manchester City'den Bernardo Silva kararı!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.