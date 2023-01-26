Bugün kandil mi? 26 Ocak 2023 kandil günleri-Diyanet

BUGÜN KANDİL Mİ? 26 OCAK

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ



Üç ayların başlangıcı,Ramazan Bayramı'nın 1,2,3 günü, Kurban Bayramı'nın 1,2,3 günü, dini günler, geceler ve daha fazlası 2023 resmi tatiller takviminde yer aldı.

2023 RAMAZAN BAŞLANGICI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler listesi kapsamında yapılan açıklamaya göre, 2023 Ramazan başlangıcı 23 Mart 2023 tarihine denk gelmektedir. "11 Ayın Sultanı" olarak adlandırılan ve İslam alemininin idrak ettiği Ramazan ayının da içerisinde bulunduğu 3 aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.



KURBAN BAYRAMI 2023 NE ZAMAN?



Kurban Bayramı, 4 gün boyunca sürmektedir. Bu nedenle tüm devlet kadroları ve özel işletmeler dört gün boyunca resmi tatil yapmakta. 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Cuma gününe başlayacak ve 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü sona erecek.



23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı



26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili



06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili



23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı





17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi



20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe



21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)



22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)



23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)



27 Haziran 2023 Salı: Arefe



28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)



29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)



30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)



01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)



19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı



28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü



26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili



2023 KANDİL GÜNLERİ LİSTESİ



2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe



2023 Miraç Kandili: 17 Şubat Cuma



Berat Kandili: 6 Mart Pazartesi



Mevlid Kandili: 26 Eylül Salı



Kadir Gecesi: 17 Nisan Pazartesi



Recep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak Pazartesi



Şaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat Salı



Ramazan Başlangıcı: 23 Mart Perşembe



2023 RESMİ TATİLLER LİSTESİ



Ramazan Bayramı Arefe Günü: 20 Nisan 2023 Perşembe (yarım gün)



Ramazan Bayramı: 1. Gün 21 Nisan 2023 Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar



Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 Pazar



Emek ve Dayanışma Günü: 01 Mayıs 2023 Pazartesi



Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 Cuma



Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)



Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba



Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe



Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi



Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2023 Cumartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 Çarşamba



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2023 Pazar







Üç ayların başlangıcı,Ramazan Bayramı'nın 1,2,3 günü, Kurban Bayramı'nın 1,2,3 günü, dini günler, geceler ve daha fazlası 2023 resmi tatiller takviminde yer aldı.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 dini günler listesi kapsamında yapılan açıklamaya göre, 2023 Ramazan başlangıcı 23 Mart 2023 tarihine denk gelmektedir. "11 Ayın Sultanı" olarak adlandırılan ve İslam alemininin idrak ettiği Ramazan ayının da içerisinde bulunduğu 3 aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak.Kurban Bayramı, 4 gün boyunca sürmektedir. Bu nedenle tüm devlet kadroları ve özel işletmeler dört gün boyunca resmi tatil yapmakta. 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Cuma gününe başlayacak ve 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü sona erecek.23 Ocak 2023 Pazartesi: Üç Ayların Başlangıcı26 Ocak 2023 Perşembe: Regaib Kandili17 Şubat 2023 Cuma: Mirac Kandili06 Mart 2023 Pazartesi: Berat Kandili23 Mart 2023 Perşembe: Ramazan Başlangıcı17 Nisan 2023 Pazartesi: Kadir Gecesi20 Nisan 2023 Perşembe: Arefe21 Nisan 2023 Cuma: Ramazan Bayramı (1. Gün)22 Nisan 2023 Cumartesi: Ramazan Bayramı (2. Gün)23 Nisan 2023 Pazar: Ramazan Bayramı (3. Gün)27 Haziran 2023 Salı: Arefe28 Haziran 2023 Çarşamba: Kurban Bayramı (1. Gün)29 Haziran 2023 Perşembe: Kurban Bayramı (2. Gün)30 Haziran 2023 Cuma: Kurban Bayramı (3. Gün)01 Temmuz 2023 Cumartesi: Kurban Bayramı (4. Gün)19 Temmuz 2023 Çarşamba: Hicri Yılbaşı28 Temmuz 2023 Cuma: Aşure Günü26 Eylül 2023 Salı: Mevlid Kandili2023 Regaip Kandili: 26 Ocak Perşembe2023 Miraç Kandili: 17 Şubat CumaBerat Kandili: 6 Mart PazartesiMevlid Kandili: 26 Eylül SalıKadir Gecesi: 17 Nisan PazartesiRecep Ayı Başlangıcı: 23 Ocak PazartesiŞaban Ayı Başlangıcı: 21 Şubat SalıRamazan Başlangıcı: 23 Mart PerşembeRamazan Bayramı Arefe Günü: 20 Nisan 2023 Perşembe (yarım gün)Ramazan Bayramı: 1. Gün 21 Nisan 2023 CumaRamazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 PazarUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2023 PazarEmek ve Dayanışma Günü: 01 Mayıs 2023 PazartesiAtatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı: 19 Mayıs 2023 CumaKurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (yarım gün)Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 ÇarşambaKurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 PerşembeKurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 CumaKurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 CumartesiDemokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2023 CumartesiZafer Bayramı: 30 Ağustos 2023 ÇarşambaCumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2023 Pazar

Bugün kandil mi sorusu birçok Müslüman'ın gündeminde yer bulmaya devam ediyor. 2023 Dini Günler Takvimi belli oldu. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Buna göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün öncesine denk gelmektedir. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bu yüzden her yıl değişiklik göstermekte. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre, içinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının bulunduğu Üç Aylar, 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren başlayacak. Peki, bugün kandil mi? 26 Ocak 2023 kandil günleri-Diyanet takvimiDiyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 26 Ocak Kandil günler arasında yer almakta. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Kandil ise26 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.