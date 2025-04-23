Bugün Borsa Açık mı? 23 Nisan'da Borsa Açık mı, Kapalı mı?

23 Nisan Çarşamba bugün Borsa açık mı sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü ve çocuklara armağan edilen özel bir gün olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 2025 yılında bu anlamlı bayram Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil statüsü nedeniyle kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Ancak, yatırımcılar için bu tarih, Borsa İstanbul'un (BIST) çalışma takvimi açısından kritik bir soru işaretine dönüşüyor. Peki, 23 Nisan 2025'te Borsa İstanbul açık mı, yoksa kapalı mı? 23 Nisan borsa işlem görecek mi? İşte detaylar

Evet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte Borsa İstanbul (BİST) da 23 Nisan Çarşamba günü kapalı olacaktır. Resmi tatillerde borsa işlemleri genellikle yapılamaz. Bu durum, 23 Nisan 2025 tarihi için de geçerlidir. Eğer borsa işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyorsa, bu işlemleri 22 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar veya 24 Nisan Perşembe gününden itibaren yapabilirsiniz. Borsanın kapalı olması, resmi tatil takviminde belirlenen bir uygulamadır. Yatırımcıların bu durumu göz önünde bulundurarak borsa işlem planlarını yapmaları önemlidir.

23 Nisan resmi tatil olduğu için, Borsa İstanbul'da (BİST) herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Hisse senedi alım satımı, tahvil bono işlemleri ve diğer borsa işlemleri 23 Nisan Çarşamba günü durdurulmuştur. Yatırımcıların bu tarihte borsa emirleri girmesi veya mevcut emirlerini değiştirmesi mümkün olmayacaktır. Borsa yatırımcılarının, tatil gününü dikkate alarak borsa stratejilerini ve borsa yatırım planlarını yapmaları önemlidir. 23 Nisan'da borsa kapalı olduğu için, piyasalar sakin bir gün geçirecektir.

Borsa İstanbul (BİST), 23 Nisan resmi tatilinin ardından 24 Nisan 2025 Perşembe günü normal çalışma düzenine dönecektir. Borsa işlemleri, 24 Nisan Perşembe sabahı belirlenen açılış seansıyla birlikte yeniden başlayacaktır. Borsa yatırımcıları, 24 Nisan itibarıyla borsadaki gelişmeleri takip edebilir ve borsa alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Borsanın açılış saati genellikle sabah 09:30'dur.