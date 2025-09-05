Bruno Henrique'ye bahis cezası!

Flamengo forması giyen Bruno Henrique, bahis nedeniyle ceza aldı.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcu, kasten kart görerek çevresindekilere avantaj sağlamak nedeniyle 12 maç men ve 11 bin dolar para cezası aldı. [40 maçta 8 sarı kart]



Bruno Henrique'nin, bu cezaların yanı sıra iki ile altı ay arasında hapis cezası da alabileceği kaydedildi.



Flamengo forması altında bu sezon 40 maçta süre bulan Bruno Henrique, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.



