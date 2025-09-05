05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Bruno Henrique'ye bahis cezası!

Flamengo forması giyen Bruno Henrique, bahis (kasten kart görmek) gerekçesiyle 12 maç men ve 11 bin dolar para cezası aldı. 34 yaşındaki futbolcu, iki ile altı ay arasında hapis cezası da alabilir.

05 Eylül 2025 14:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Flamengo forması giyen Bruno Henrique, bahis nedeniyle ceza aldı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 34 yaşındaki futbolcu, kasten kart görerek çevresindekilere avantaj sağlamak nedeniyle 12 maç men ve 11 bin dolar para cezası aldı. [40 maçta 8 sarı kart]

Bruno Henrique'nin, bu cezaların yanı sıra iki ile altı ay arasında hapis cezası da alabileceği kaydedildi.

Flamengo forması altında bu sezon 40 maçta süre bulan Bruno Henrique, 9 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
