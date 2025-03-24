Haber Tarihi: 24 Mart 2025 14:36 - Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 14:36

Borsa neden düşüyor? 24 Mart 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

Borsa neden düşüyor? 24 Mart 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Borsa neden düşüyor? 24 Mart 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
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Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor. BIST 100 endeksi, 9.682,97 seviyesine kadar gerileyerek %1,27 kayıpla günü sürdürüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, artan belirsizlikler ve yurtiçinde yaşanan gelişmeler endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ, DÜŞÜYOR?

Borsa İstanbul'da satış baskısı devam ediyor. BIST 100 endeksi, 9.682,97 seviyesine kadar gerileyerek %1,27 kayıpla günü sürdürüyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, artan belirsizlikler ve yurtiçinde yaşanan gelişmeler endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD borsalarında görülen sert satışlar BIST 100'ü de olumsuz etkiliyor. Dow Jones endeksi %1,01 düşerken, ABD 500 (S&P 500) ise sınırlı bir yükseliş gösterdi.

Küresel resesyon endişeleri, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki artış risk iştahını azaltıyor.
Bankacılık ve Sanayi Hisselerine Satış Geliyor

Türkiye İş Bankası (-%1,42), Akbank (-%0,60) ve THY (-%1,74) gibi endeksin lokomotif hisselerindeki düşüş, endeksteki geri çekilmeyi hızlandırdı.

Erdemir hisseleri de %1,65 değer kaybetti ve sanayi sektörü hisselerinde de baskı sürdü.

Yüksek faiz ortamı, yatırımcıların borsa yerine daha güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

TCMB'nin faiz politikası ve gelecek dönem enflasyon tahminleri yakından takip ediliyor.

Endeks son dönemde 10.000 seviyesine yaklaşmış ancak güçlü bir kırılım gerçekleştirememişti.

9.800 seviyesinin altına inilmesiyle birlikte stop-loss emirleri çalışarak satış baskısını artırdı.

9.650 – 9.600 bandı destek seviyesi olarak öne çıkarken, yukarı yönlü hareketlerde 9.800 seviyesi güçlü bir direnç olarak izleniyor.

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve yurtiçinde açıklanacak ekonomik veriler, borsanın yönü üzerinde belirleyici olacak.


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