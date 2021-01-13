Bogdan Andone: 'Sumudica hak ettiği takdiri görmedi'

Marius Sumudica'nın Gaziantep FK'dan ayrılığı Romanya'da gündem olmaya devam ediyor. FC Voluntari takımı teknik direktörü Bogdan Andone, vatandaşının Türkiye'deki performansını yorumladı.



Deneyimli teknik adam, arkadaşı ve aynı zamanda kayınbiraderi olan Sumudica'nın yaptıklarının yeterince değer görmediğini iddia etti.



"ONA HAKARETLER EDİLDİ"



46 yaşındaki Andone açıklamasında; "Marius, ayrılmayı düşünmüyordu ve bir sonraki maça çıkmaya hazırlanıyordu. Türkiye'deki tek yabancı teknik direktördü. Ona hakaretler edildiğini gördüm. Malesef hak ettiği takdiri görmedi. Umarım durumu en kısa sürede çözer ve eve sağlıklı bir şekilde döner." dedi.



Marius Sumudica, bu sezon Gaziantep FK'yla çok başarılı bir seri yakaladı. Uzun süre yenilmezlik serisi yakalayan Rumen teknik adam, takımı ligin 4. sırasında bıraktı.



