Bodrumspor'dan Umar Aminu atağı

Spor Toto 1'inci Lig'de ara transfer döneminde Dever Orgill'le sözleşme imzalayıp Idrissa Camara ve Jese Sekidika ile görüşmelerini sürdüren Bodrumspor, kanat oyuncusu Umar Aminu'yu da gündemine aldı.



Geçen sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen ancak bu sezonun ilk yarısını kulüpsüz geçiren Nijeryalı oyuncuyla temasa geçen yönetimin transferde önemli mesafe katteği bildirildi.



Teknik direktör İsmet Taşdemir'in de 27 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı vurgulandı. Ülkemizde ilk olarak Samsu





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