Bodrum FK'da Seferi yıldızlaştı

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Serikspor'u 4-2 yenerek 2'de 2 yapan ve milli araya 8 puanla 3'üncü basamakta giren Bodrum Futbol Kulübü'nde Arnavut golcü Taulant Seferi yıldızlaştı.
Geçen sezon da Süper Lig kadrosunda yer alan 28 yaşındaki golcü son 3 maçta 3 gol atarak takımına çok önemli katkı sağladı.
İlk hafta iç sahada 1-1 berabare tamamlanan Pendikspor maçını boş geçen deneyimli forvet, Sivaspor, Sakaryaspor ve Serikspor karşılaşmalarında ağları sarstı.
Bodrum FK, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalırken, evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmişti.
Geçen sene Süper Lig'de Bodrum forması ile 30 maçta 3 gol atan Seferi, bu sezon 4 karşılaşmada 3 gol buldu.