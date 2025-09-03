Bodrum FK'da Seferi yıldızlaştı

Bodrum FK'nın Arnavut forveti Taulant Seferi, son 3 maçta 3 gol atarak takımına önemli katkı sağladı.

calendar 03 Eylül 2025 14:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'da Seferi yıldızlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Serikspor'u 4-2 yenerek 2'de 2 yapan ve milli araya 8 puanla 3'üncü basamakta giren Bodrum Futbol Kulübü'nde Arnavut golcü Taulant Seferi yıldızlaştı. 

Geçen sezon da Süper Lig kadrosunda yer alan 28 yaşındaki golcü son 3 maçta 3 gol atarak takımına çok önemli katkı sağladı.

İlk hafta iç sahada 1-1 berabare tamamlanan Pendikspor maçını boş geçen deneyimli forvet, Sivaspor, Sakaryaspor ve Serikspor karşılaşmalarında ağları sarstı.



Bodrum FK, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalırken, evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmişti.

Geçen sene Süper Lig'de Bodrum forması ile 30 maçta 3 gol atan Seferi, bu sezon 4 karşılaşmada 3 gol buldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.