Boateng, Serie B'ye transfer oluyor!

Geçtiğimiz sezonun yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Kevin Prince Boateng'in yeni takımı belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Boateng, Serie B'ye transfer oluyor!
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24 Eylül 2020 12:08
Geçen sezonun devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen ve sezon sonunda ayrılan Kevin Prince Boateng'in yeni kulübü belli oldu.

İtalyan basınının haberine göre; Serie B takımlarından Monza, Ganalı hücumcunun transferini 24 saat içerisinde açıklayacak.

İtalya'nın eski başbakanı ve Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, Serie B'ye bu sezon yükselen takımlar arasında yer alıyor.

FIORENTINA, "PLANLARIMIZDA YOK" DEMİŞTİ

Fiorentina'nın sportif direktörü Daniele Parade, Boateng için, "Bizim planlarımızda yer almayan tek oyuncu Boateng. Onu göndereceğiz." demişti.

MONZA, DAHA ÖNCE TEKLİF YAPMIŞTI

Monza'nın İcra Kurulu Başkanı Adriano Galliani daha önce, "Boateng ile görüştüm ancak parametrelerimize uygun olmayan bir maaş istedi." ifadelerini kullanmıştı.



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