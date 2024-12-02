BJK Hatay maçı canlı link, Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın
Haber Tarihi: 02 Aralık 2024 19:33 -
Güncelleme Tarihi:
02 Aralık 2024 19:33
BJK Hatay maçı canlı link, Hatayspor Beşiktaş maçı canlı yayın
Hatayspor Beşiktaş maçı ücretsiz bein Sports izle | Hatayspor Beşiktaş maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak bein Sports 2'den canlı izlenebilecek olan Hatayspor Beşiktaş maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Beşiktaş maçı canlı izleme detayları
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
Hatayspor Beşiktaş maçı öncesi form durumları
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.
Beşiktaş'ta 3 eksik
Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.
Dört futbolcu ceza sınırında
Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.
Takımın başında Serdar Topraktepe olacak
Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
İki takım arasında 9. randevu
Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Beşktaş'ta derbi alarmı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile, Al Musrati ve Jonas Svensson ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst sonrası görevi devralan Serdar Topraktepe, 4 isimle görüşerek kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Söz konusu oyuncular Hatayspor müsabakasında kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.