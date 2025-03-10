Bitcoin (BTC) neden düşüyor, düştü? 10 Mart 2025

Strategy'nin gelecekte Bitcoin alımını finanse etmek için 21 milyar dolar tutarında imtiyazlı hisse senedi çıkaracağını duyurmasının etkisi ile bir ara 84 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, 80 bin doların altını test etti.

Wall Street'te yaşanan keskin düşüşler, yatırımcıların Bitcoin riskli varlıklardan çıkışını hızlandırdı

Bitcoin fiyatı 79.258,31 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise 24 saat öncesine göre yüzde 3,3 kayıpla 80.476,58 dolarda.

Bitcoin ay başından bu yana yüzde 4,2 ve son 3 ayda yüzde 16,7 düştü.

Ethereum da kısa süreliğine 2.000 doların altına düşerek Kasım 2023'ten bu yana en zayıf fiyatına yakın işlem gördü.