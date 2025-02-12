Haber Tarihi: 12 Şubat 2025 16:39 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 16:39

Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 12 Şubat 2025

Trump'ın tarifelerinin pazartesi günü yürürlüğe girmesiyle küresel piyasalar oynaklığa hazırlanıyor ancak bazıları kripto paralarla ilgili endişelerin abartılı olduğunu söylüyor. Peki Bitcoin (BTC ve kripto paralar neden düşüyor?

Bitcoin (BTC) Neden Düştü, Düşüyor? 12 Şubat 2025
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Dünyanın en büyük kripto para birimi neden bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybediyor? Bu sorunun cevabı, hem küresel ekonomik faktörlerde hem de kripto para ekosisteminin kendi dinamiklerinde yatıyor.

Bitcoin (BTC) Neden Düşüyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü yaptığı gümrük vergisi duyurusunun ardından ABD hisse senedi vadeli işlemlerinin düşmesi ve büyük çaplı kripto para tasfiyelerinin tetiklenmesinin ardından küresel piyasalar çalkantılı bir hafta geçiriyor. Bu durum, uzun vadede yüksek faiz oranlarına ilişkin endişelerin derinleştiğini gösteriyor.

Dow vadeli işlemleri Pazar günü geç saatlerde %1,2 düştü, S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri ise Trump'ın Meksika ve Kanada mallarına %25 ve Çin ithalatlarına %10 vergiler getirmesinin ardından sırasıyla %1,9 ve %2,7 düştü . Bunların Pazartesi günü 12:01 EST'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum sırasıyla %5 ve %10 düşerken, Dogecoin ve XRP ise %19'luk düşüş yaşadı.

7/24 işlem gören kripto piyasaları, daha geniş piyasa duyarlılığının erken göstergeleri haline geldi. Vadeli işlem piyasaları ve kripto genelindeki düşüş, yatırımcıların Pazartesi günü ABD piyasaları açıldığında önemli bir türbülans beklediğini gösteriyor.
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