Haber Tarihi: 28 Nisan 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 12:13

BiSU kapandı mı, hangi illerde kapandı?

Su siparişlerini dijitalleştiren bir girişim olarak karşımıza çıkan BiSU'nun kapandığı iddia edildi. Peki, BiSU kapandı mı?

BiSU kapandı mı, hangi illerde kapandı?
Abone Ol
BiSU, bir su ve market sipariş uygulamasıdır. Akıllı telefonun sayesinde damacana gibi evinde en sık tükettiğin ürünleri anında ya da randevulu şekilde sipariş edebilmeni sağlar.
BiSU kapandı mı, hangi illerde kapandı?

BiSU'nun kapandığına dair bir açıklama yapılmadı. Aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor. 
Nasıl sipariş verebilirim?

Uygulamayı açtıktan sonra konum izni verdiğin takdirde ilçe ve semt bilgilerin otomatik olarak görünecektir. Sonrasında bölgendeki BiSU hızlı ve randevulu teslimat servislerini görebilir, evinin haftalık ihtiyaçlarına göre su siparişlerini ve market ihtiyaçlarını karşılayabilirsin.

Sipariş durumumla ilgili nasıl bilgi alabilirim?

Sipariş süreciniz ile ilgili tüm konular için BiSU Destek Merkezi'nden bilgi alabilir, sipariş durumunu bize bildirebilir ya da "0850 202 62 38'' numaralı hattı arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İstediğin zaman için siparişi verebilir miyim?

Hızlı teslimat ile 7 gün gece 24'e kadar su ve market siparişi verebilirsiniz. Dilersen siparişini randevulu da oluşturabilirsin. Henüz bölgende hızlı teslimat yoksa, bayi teslimatı ile bölgendeki bayilerin çalışma saatlerini uygulamadan kontrol edebilir, bu saatler içinde dilediğin zaman için sipariş oluşturabilirsin. Randevulu Bi'market siparişini haftanın her günü 10:00 - 24:00 saatleri arasında, senin için en uygun aralık için oluşturabilirsin.

BiSU hangi şehirlerde kullanılabilir?

BiSU hızlı teslimat servisi ile İstanbul'da 31 ilçede hizmetindeyiz. Çok yakında tüm İstanbul ve Ankara'dayız. BiSU ile bölgendeki su markalarından sipariş verebileceğin bayi teslimatı ile 66 şehirde hizmetindeyiz. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehiri Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta,Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş,Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ,Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. Randevulu Bi'market ile şimdilik sadece İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Manisa ve Bodrum'da.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


-

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
BiSU
Gündem

Diğer Haberler

Kötü maç yöneten hakeme para cezası geliyor Spor Toto Süper Lig Kötü maç yöneten hakeme para cezası geliyor
POLİS ALIMI 2023: 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU 2023 | Lise mezunu polis alımı ne zaman, şartları nedir? Gündem POLİS ALIMI 2023: 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU 2023 | Lise mezunu polis alımı ne zaman, şartları nedir?
Trabzonspor, Fenerbahçe'den oyuncu istiyor! Türkiye Transferler Trabzonspor, Fenerbahçe'den oyuncu istiyor!
BiSU kapandı mı, hangi illerde kapandı? Gündem BiSU kapandı mı, hangi illerde kapandı?
Cenk Tosun, Galatasaray serisini sürdürmek istiyor Beşiktaş Cenk Tosun, Galatasaray serisini sürdürmek istiyor
Kerem Aktürkoğlu frikik çalışıyor Galatasaray Kerem Aktürkoğlu frikik çalışıyor
Florya'da derbi öncesi tempo arttı Galatasaray Florya'da derbi öncesi tempo arttı
İşte Beşiktaş'ın derbideki 4 atlısı Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın derbideki 4 atlısı
Jorge Jesus: 'Henüz hiçbir şey bitmedi' Fenerbahçe Jorge Jesus: "Henüz hiçbir şey bitmedi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Eljif Elmas: "Napoli de Fenerbahçe gibi"
2
Real Madrid, Bellingham için gözünü kararttı
3
Paulo Dybala'nın sözleşmesinde çarpıcı madde
4
Rıza Çalımbay'dan Fenerbahçe maçı açıklaması!
5
Partizan kazandı, Madrid kavga çıkardı
6
Fatih Terim, ''müşteki'' sıfatıyla savcılığa ifade verdi
7
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları

SON HABERLER

yukarı ok