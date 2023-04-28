BiSU kapandı mı, hangi illerde kapandı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

BiSU'nun kapandığına dair bir açıklama yapılmadı. Aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor.Uygulamayı açtıktan sonra konum izni verdiğin takdirde ilçe ve semt bilgilerin otomatik olarak görünecektir. Sonrasında bölgendeki BiSU hızlı ve randevulu teslimat servislerini görebilir, evinin haftalık ihtiyaçlarına göre su siparişlerini ve market ihtiyaçlarını karşılayabilirsin.Sipariş süreciniz ile ilgili tüm konular için BiSU Destek Merkezi'nden bilgi alabilir, sipariş durumunu bize bildirebilir ya da "0850 202 62 38'' numaralı hattı arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.Hızlı teslimat ile 7 gün gece 24'e kadar su ve market siparişi verebilirsiniz. Dilersen siparişini randevulu da oluşturabilirsin. Henüz bölgende hızlı teslimat yoksa, bayi teslimatı ile bölgendeki bayilerin çalışma saatlerini uygulamadan kontrol edebilir, bu saatler içinde dilediğin zaman için sipariş oluşturabilirsin. Randevulu Bi'market siparişini haftanın her günü 10:00 - 24:00 saatleri arasında, senin için en uygun aralık için oluşturabilirsin.BiSU hızlı teslimat servisi ile İstanbul'da 31 ilçede hizmetindeyiz. Çok yakında tüm İstanbul ve Ankara'dayız. BiSU ile bölgendeki su markalarından sipariş verebileceğin bayi teslimatı ile 66 şehirde hizmetindeyiz. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehiri Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta,Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş,Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ,Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. Randevulu Bi'market ile şimdilik sadece İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Eskişehir, Manisa ve Bodrum'da.