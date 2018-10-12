Beşiktaş'tan mali tedbir! Maaşlara sınır...

Mali konularda gelir-gider dengesini bozmak istemeyenyönetimi, transferde dikkatli adımlar atarak bunu gösterirken geleceğe yönelik de planlamalarını şimdiden yapıyor. Muhasip üye olarak görevi devralan Ahmet Cihat Kumuşoğlu, mali konularda kolları sıvadı ve raporlarını hazırlamaya da başladı.Gelecek sezon bazı oyuncuların kontratlarının bitecek olması nedeniyle ve takıma transfer edilecek yeni oyuncularla ilgili düzenlemeler yapmaya başlayan Kumuşoğlu, özellikle futbol şubesinin geliri ile giderinin denk hale gelmesi için yoğun mesai harcıyor. Başkan Fikret Orman, son iki sezonda gelen şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirinin bu sezon kaybolması sonrasında daha dikkatli adımlar atacaklarını defalarca tekrarlarken, bu sözde kalmadı!Yeni yapılan planlamaya göre yeni sözleşme imzalanacak, yeni transfer olacak Türk oyunculara sözleşmeler TL olarak teklif edilecek. Ancak çalışmalar yerli oyuncularla da sınırlı kalmıyor. Yabancı oyuncularla yapılacak görüşmelerde de TL ile teklif yapma kararı alınırken eğer TL olarak anlaşma sağlanamazsa tavan ücret olarak da yıllık 2 milyon Euro belirlendi. Bundan sonra takıma katılacak yabancı oyunculara en fazla 2 milyon Euro verme kararı alınırken bu noktada bir detay da dikkat çekiyor.Daha önce yapılan tekliflerde oyuncuların vergileri ve bonusları yıllık ücretine dahil edilmezken yeni dönemde bu da değişiyor. Bundan sonra %15'lik verginin oyuncular tarafından karşılanması kararı alınırken tavan ücretlerde bonuslar ve primlerin de bu paraya dahil edilerek hesaplanması kararı alındı.